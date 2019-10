Ponce promete dar gobernabilidad al órgano Ejecutivo

Por primera vez después de permanecer en silencio durante varios días, el diputado del PCN, Mario Ponce, habló ante los medios de comunicación respecto a la polémica que se generó ante una eventual modificación del protocolo de entendimiento de la Asamblea Legislativa que lo dejaría sin la posibilidad de presidir el Parlamento.

En ese sentido, el diputado pecenista aseguró que parece desvanecida la posibilidad de cambiar el protocolo y, por eso, prometió que al asumir la presidencia de la Asamblea trabajará para que el Ejecutivo tenga gobernabilidad e impulsarán las prácticas de buen Gobierno.

Seguridad. Mario Ponce mostró seguridad de que no se promoverá un cambio al protocolo de entendimiento.

"No existe modificación alguna a ninguna de sus partes (del protocolo) hasta que este servidor tome posesión el 1º de noviembre, a partir de ahí nosotros vamos a darle la gobernabilidad, a impulsar las prácticas de buen Gobierno", declaró Ponce.

Fue el presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, quien confirmó que el partido tricolor buscaba modificar la composición del protocolo, esto luego de que el PCN se retractara de apoyar la elección del procurador de Derechos Humanos.

López Davidson dijo que el PCN los había traicionado y que por eso no podían dejar que Ponce asumiera la presidencia de la Asamblea, porque sería afín al Ejecutivo.

"Yo no voy a hacer ningún comentario en contra de alguien que ha ofendido al partido, así que dejemos las cosas así como están", dijo Ponce y añadió que discutir sobre el tema no beneficia a nadie.

Por su parte, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, sostuvo que el Ejecutivo no tiene la intención de que en la Asamblea haya sumisión a sus planteamientos.

"El presidente del COENA está diciendo que quiere un presidente de la Asamblea que no sea sumiso al presidente de la república y eso no va a ser así, no puede ser así", aseguró Vásquez.

Por su parte, el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, reiteró que el partido que representa no está interesado en participar en una modificación del protocolo puesto que tampoco fueron partícipes de su formulación en mayo de 2018.