Ponen 131 nuevas denuncias contra la Chivo Wallet

Cristosal presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) un nuevo paquete de avisos y denuncias penales por delitos relacionados a la Chivo Wallet, la billetera electrónica con la que el gobierno de El Salvador promueve el uso del bitcóin.

En total fueron 131 nuevos casos los que presentó ayer la organización social ante el ente investigador, los cuales se suman a los 755 presentados en noviembre, siempre ante la Fiscalía, y a una demanda de amparo interpuesta ante la Sala de lo Constitucional por suplantación de identidad a través del uso de datos personales en la billetera electrónica Chivo.

"Hemos recibido más de 1,000 denuncias en total. Hoy (ayer) terminamos el proceso y buscamos que Fiscalía investigue", dijo Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal.

Zaira Navas dijo que los delitos que han reportado son los de uso falso de documento de identidad y hurto por medios informáticos. "Nosotros representamos a un grupo de personas que se reportó como ofendida en nuestra plataforma digital, pero hay muchas otras personas que acudieron a la Fiscalía por su cuenta o a la empresa Chivo S. A. de C. V. para reclamar", expuso.

La también abogada dijo que tanto ella, como Ruth Eleonora López y David Morales, todos miembros de Cristosal, han sido afectados, pues descubrieron que personas sin su consentimiento ocuparon su documento único de identidad para cobrar los $30 dólares en bitcóin que ofrecía el gobierno a través de la Chivo Wallet.

"Es grave que personas ajenas estén manejando estos datos, pero también grave que las instituciones no investiguen y no den explicaciones", agregó Navas, quien dijo que no han recibido notificaciones de avances sobre las denuncias presentadas el mes pasado.

"Solo sabemos que el caso está asignado y que se está trabajando. Lo que tememos es que, además de los $30 que está perdiendo el Estado, los ciudadanos se ven afectado con el uso falso de nuestros documentos de identidad", sostuvo.