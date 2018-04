Por ahora, el colón no puede volver a El Salvador

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integración Monetaria, vigente desde 2001, mediante la cual se implementó en El Salvador la libre circulación del dólar.

El demandante argumentó que ciertos artículos de esa ley vulneran el bien común y el bienestar económico, porque impiden que circule la moneda nacional, que era el colón, y consideran que la dolarización implicó un elevado costo del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, rechazan que se inhiba al Banco Central de Reserva de cumplir con el artículo 11 de la Constitución de la República, que establece que el poder de emisión de especies monetarias corresponde al Estado. También cree que la dolarización no fomenta la economía.

La Sala, sin embargo, estableció que no es posible fundamentar una demanda de inconstitucionalidad en "supuestas afectaciones individuales del demandante o de un solo ente", por lo que la declaró no ha lugar. Es decir, que de momento, el colón no puede regresar a El Salvador.