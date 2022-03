"Por el momento" no existe "medida puntual" ante alza de precios de gasolina

El presidente de la comisión de Economía, Rodrigo Ayala expresó que en la Asamblea Legislativa, por el momento, no hay una propuesta "puntual" de propuesta de ley que haya sido presentada en ventanilla ante el alza que han sufrido los combustibles en las últimas semanas.

Sin embargo, el legislador, dijo que "es muy importante esperar las propuestas que vienen desde el órgano Ejecutivo" porque "medidas económicas vienen en camino".

Las palabras de Ayala fueron expresadas en la entrevista matutina Frente a Frente en la que también criticó señalamientos de parte de la oposición, en los que se menciona que las propuestas presentadas para paliar los efectos del aumento de los combustibles no son tomadas en cuenta, algo que dijo sucederá cuando sean propuestas que se adapten a las capacidades del Gobierno.

El pasado lunes, el ministerio de Economía actualizó los precios de referencia de los combustibles en los que hubo un incremento entre los 21 y 26 centavos, siendo uno de los más altos del 2022.

Semanas atrás diputadas del FMLN propusieron a la Asamblea Legislativa suspender, temporalmente, el cobro del IVA en la compra de combustible y mantener el cobro de los tres impuestos que se encuentran establecidos: FEFE, Fovial y Cotrans.

"Es muy importante el trabajo articulado con el Ejecutivo, no por los fines peyorativos que la oposición o de alguna sociedad civil de que estamos para aprobar todo lo que venga del Ejecutivo. Tenemos que tener claro que el trabajo articulado no significa necesariamente significa eso, sino es estar en comunicación con el Ejecutivo y ver qué es factible para la población porque si no serán leyes que suenan muy bonitas pero son inviables", mencionó el diputado.

Reparación de escuelas

Rodrigo Ayala también se refirió a la aprobación de las disposiciones especiales que permitirán al ministerio de Educación realizar intervenciones en centros escolares que no forman parte del MINED.

Aseguró que algunos terrenos en los que se encuentran establecidas escuelas se encuentran en proceso de legalización, pero mientras ese trámite concluye es necesario que se realicen trabajos de mejoramiento.

"Hay algunos casos en los que el ministerio de Educación en su momento puso la escuela con una figura que ahorita no les permite intervenir: no hay un comodato establecido, no hay nada legal establecido que ahorita (permita) intervención de parte del Estado", mencionó el legislador.