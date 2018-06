Por falta de insumos en Hospital Zacamil se suspenden las cirugías

Solo una cirugía fue realizada el domingo en el Hospital Nacional Zacamil, aseguró ayer el cirujano Carlos Ramos Hinds, uno de los médicos del área de cirugías de dicho centro hospitalario. Según detalló el galeno, desde hace dos semanas comenzaron a escasear las puntas de cauterio, pero no fue sino hasta el domingo cuando definitivamente se acabaron y desde ese día se han suspendido las cirugías tanto electivas (ya programadas) como las de emergencia, que en promedio son 15 las realizadas a diario.

“Las puntas de cauterio son como lápices que se conectan a los electrocauterios, que sirven para detener el sangrado”, explicó Ramos Hinds.

En teoría, estos insumos son descartables, tienen que ser ocupados una vez y echarlos a la basura, “pero en el Zacamil esas puntas las usan y las vuelven a usar, y las vuelven a usar, y las vuelven a usar, hasta que se arruinan, agregó. Y afirmó que esa situación ha sido así “desde siempre”.

Las pocas que había se arruinaron hasta que el domingo pasado se acabaron.

Las autoridades, aseguró, no les han dado ninguna información sobre cuándo podrían disponer de nuevo de estos materiales y poder retomar la normalidad en la realización de cirugías.

“Yo tuve que suspender un procedimiento de una hernia el viernes de la semana pasada porque tampoco había suturas para hacerla; entonces, esta es solo una de todas las cosas que no hay”, añadió Ramos Hinds, quien hasta hace tres meses fungió como vicepresidente del Colegio Médico antes de las elecciones de la nueva junta directiva de la gremial, realizadas en marzo.

A juicio del cirujano, no es falta de dinero lo que ha ocasionado el desabastecimiento, sino que es una cuestión de mala administración. “Es el proceso de licitación y de compra el que no sirve, no pueden ejecutar el presupuesto, son incapaces”, declaró.

A principios de mayo, el Hospital Zacamil también tuvo que suspender cirugías por falta de ropa, debido a una secadora dañada.