“Por favor, déjennos pasar y dormir aquí, no aguantamos el frío”: campistas en El Pital

Lee también

Herberth Ulises Sánchez, de 24 años, y otras seis personas, originarios de San Miguel, eligieron un mal día para conocer el cerro El Pital, en Chalatenango, porque ignoraban el pronóstico del ingreso de un frente frío para el pasado fin de semana.Se dieron cuenta hasta a las 2:00 de la tarde del sábado, cuando ya el frío y los vientos eran insoportables en el lugar. "Al inicio todo se veía normal, los niños y los perros jugando, pero al caer la tarde empezó a lloviznar y el viento se puso peor. Las tiendas de campaña salían volando y ya la gente estaba mojada", indicó.Cuenta que con su grupo habían alquilado una cabaña y que aproximadamente a las 10:30 de la noche otro grupo de 12 personas -entre ellos cuatro niños- les llegaron a tocar la puerta, porque se quedaron sin carpas."Por favor déjennos pasar y dormir aquí, no aguantamos el frío", les dijeron. Tenían la ropa y las bolsas de dormir mojadas, y los niños no paraban de llorar. Muy sorprendidos, los dejaron entrar.Adentro de la cabaña ahora había 19 personas y los menores de edad comenzaron a calmarse. La mayoría durmieron "pegaditos", algunos debajo de las cocinas y, afuera, en las galeras, había más de 20 personas intentando refugiarse también.Por la mañana, otras personas les contaron que a los que se quedaron sin carpas y no encontraron refugio los evacuaron. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, al menos 300 personas fueron evacuadas de El Pital por las bajas temperaturas y varios presentaban signos de hipotermia.Uno de los hostales localizados en el lugar, publicó en su cuenta de Facebook que la temperatura alcanzó los 0º C.