Por las voces que fueron silenciadas

El conversatorio "Las voces de los artistas en la lucha por la eliminación de la violencia contra la Mujer" reunió a periodistas y artistas para discutir sobre el poder que tiene el arte para la sensibilización de la violencia contra la mujer.

Jéssica Ávalos y Gerson Víchez, periodistas de Revista Factum, Paola Lorenzana docente universitaria y bailarina, Aaron Sztarkman, baterista de Adrenalina; y Claudia Ramírez, Jefa de Información de LA PRENSA GRÁFICA, formaron parte de este espacio.

El primer punto de discusión fue la evolución que existe actualmente sobre los temas de violencia y cómo en diferentes espacios se aborda esta problemática.

"Hace unos años las canciones sobre la violencia eran no pegarle a la mujer, pero poco a poco ha ido evolucionando, hay más información", planteó Víchez. Agregó que en el caso particular sobre el periodismo implica un doble cuestionamiento de no solo abordarlo, sino incorporarlo.

La periodista Jéssica Ávalos consideró que es importante una especialización de la profesión en los temas de violencia, y aunque hay una importante evolución, estima que aún hay deudas como colectivo.

En la discusión se coincidió que el arte puede transformar, pero requiere un compromiso y responsabilidad.

Como artistas, la agrupación salvadoreña Adrenalina tomó una fotografía de la situación de los desaparecidos en el país, lanzando un tema, ya que según las cifras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA y datos de la Fiscalía General de la República, las desapariciones y las privaciones de libertad superan los 1,9000 casos, entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de este año.

Uno de ellos fue el caso de Flor García quien tras varios meses desaparecida, fue encontrada sin vida. Ese caso fue el que inspiró a Carlos Galicia, vocalista de Adrenalina, para escribir la letra del nuevo sencillo: "Flor", un tema lanzado este jueves como un homenaje a los desaparecidos y sus familias.

Para Aaron Sztarkman, baterista de la banda, con este tema, la agrupación busca crear conciencia y poner luz sobre los desaparecidos y la violencia contra la mujer. Adrenalina exige la pronta intervención del Estado de una manera eficiente y con justicia.

"No vamos a cambiar la sociedad, pero no nos gusta lo que vemos y tenemos que hacer algo" dijo Aaron durante su intervención.

Mientras que Paola Lorenzana reconoció que este tipo de espacios son una invitación a que más artistas se sumen y dejen de lado una postura neutral. Sin embargo, reconoce que el poder de denuncia pertenece al ciudadano.

"El arte puede transformar es impresionante. Por eso hay una responsabilidad con lo que estamos haciendo. No creo que la denuncia sea ese el deber ser del arte, es del ciudadano", expresó.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que dio lugar a este conversatorio que se realizó en las instalaciones de la UCA.

Según Naciones Unidas, la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, y casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida.

"Creo que debemos dejar de hablar de estos temas solo el 25 de noviembre y el 9 de marzo, este es un tema que debemos estar hablando los 365 días del año en todos los medios, pero lastimosamente no sucede", concluyó Ávalos.