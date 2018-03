Por lavado de dinero FGR acusa a ex primera dama

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer la acusación, ante el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, contra la red que supuestamente lavó dinero público para el expresidente de la República Elías Antonio Saca, y entre los acusados incluyó a la esposa del exmandatario, Ana Ligia Mixco Sol, quien fue imputada por lavado de dinero y activos.La Fiscalía no solicitó la detención de la ex primera dama de la República, sino que pidió que sea procesada en libertad a cambio de una millonaria fianza. La Fiscalía también incluyó a más personas en la acusación, sumando un total de 16 nuevos implicados en el caso, entre estos el padre del exsecretario de Juventud César Funes Cruz y Antonio Lemus Simún, para quienes también piden medidas sustitutivas a la prisión.Uno de los fiscales del caso explicó que en el requerimiento de la segunda etapa de la investigación han acreditado cuatro tipo de casos. El primero, es el que concierne a las empresas de publicidad ANLE, Funes y Asociados y América Publicidad que, según las investigaciones, sirvieron para triangular fondos que salieron de la cuenta del Tesoro Nacional.La Fiscalía ya había explicado que el dinero del Tesoro se depositó en 14 cuentas a nombre de tres personas, desde donde supuestamente se emitieron cheques a estas tres agencias publicitarias para luego ser trasladas a cuentas de Grupo Radial Samix, propiedad de Saca, o las cuentas privadas del exmandatario.“Cuando llegaban dinero de estas sociedades estas emitían cheques a favor de Grupo Radial Samix, algunas veces fueron remesados directamente a algunas de las cuentas del expresidente Saca”, explicó el fiscal del caso.El vocero de Grupo Contra la Impunidad (GCI) de la Fiscalía afirmó que el segundo caso refiere a personas naturales a las que se les emitieron cheques desde las 14 cuentas en donde se depositó el dinero público. Estas personas son el entonces encargado de proyectos de Casa Presidencial Julio Zamora y Rubén Castro. “Julio Zamora estaba involucrado en cuentas con tres mujeres, y Rubén Castro estaba vinculado con otras dos personas del sexo masculino, en las cuentas del primeros se movió la cantidad de un poco más de $8 millones, y en la cuenta de Castro se movió $6 millones. Muchas veces en la cuenta del segundo se emitían cheques a nombre de una persona diferente, y luego esta persona depositaba el dinero en la cuenta de Julio Zamora, se da un fenómeno de retorno”, afirmó el fiscal.El tercer tipo de caso es por el que se ha detenido al hermano de la ex primera dama, Óscar Mixco Sol, y a su contador, Hernán Antonio Leiva. Según la Fiscalía, Mixco Sol era el representante legal de Grupo Samix, en donde se recibieron aproximadamente $11 millones extraídos de la cuenta del tesoro público. El fiscal explicó que estas dos personas se dedicaron a abrir cuentas para depositar el dinero público y maquillaron la contabilidad de las empresas para no revelar las transacciones específicas.La última modalidad se refiere al imputado Milton Romeo Avilés Cruz, quien presuntamente incumplió las normas internacionales en una auditoría que realizó como delegado de la oficina Tóchez Fernández, de Irving Tóchez, expresidente de CEL.