Por permiso laboral empleado se quedó sin Seguro Social

Un empleado del área de limpieza de la alcaldía de Intipucá, en La Unión, que ha sido diagnósticado con insuficiencia renal, no pudo ser atendido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en San Miguel, por el desconocimiento del trabajador sobre el procedimiento administrativo que debió seguir para gozar de los beneficios del seguro.

José Santos Canales solicitó un permiso laboral por un mes sin goce de sueldo a partir del 19 de junio pasado, para someterse a un tratamiento médico particular y tratarse la enfermedad crónica que padece, pero desde ese momento la comuna también dejó de cancelar su salario y por consiguiente tampoco pagó su cotización al ISSS.

Su padecimiento se le complicó y ya no se presentó a laborar el 19 de julio, cuando se le terminó el permiso sin goce de sueldo, y por lo tanto la comuna tampoco siguió pagando salarios ni sus prestaciones al ISSS, sin embargo días atrás sufrió una recaída y trató de que lo atendieran en el Seguro Social, pero le informaron que la comuna no había cancelado su cotización.

"Dicen que en agosto se me venció el plazo del seguro y por eso ya no me atendieron. Yo me sentí mal porque tanto tiempo que me han descontado y cuando lo vine a necesitar de urgencia no me pudieron atender, y me tocó venirme a la casa, igual de mal como llegué", comentó el hombre de 60 años.

La norma para el otorgamiento de incapacidades por parte del ISSS establece los procedimientos que puede seguir el empleado cotizante para que el seguro le pague parte de su salario y poder seguir recibiendo la atención médica, pero el trabajador municipal no lo hizo.

Debido a que el empleado municipal estaba recibiendo atención privada, la incapacidad que le extendiera el médico particular la debía homologar con el trabajador social del ISSS, pero dicho trámite debía ser documentado y sustentar la gravedad de la enfermedad, para que el seguro accediera a pagarle parte de su salario, pero ese proceso no se hizo en su debido momento debido a la condición delicada de salud en la que ha estado el empleado.

"Muchos empleados de la alcaldía fueron donde él a pedirle que hiciera el proceso y se negó" dijo el alcalde Elenilson Gallo.