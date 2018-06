¿Por qué Vanda Pignato es la única de los 32 imputados del caso Saqueo Público sin orden de captura?

La Fiscalía ha ordenado la detención de 31 personas por la extracción de $351 millones de fondos públicos, durante la presidencia de Mauricio Funes. Entre las órdenes se incluyen a la actual pareja de Funes, una ex esposa, la hermana y cuñado de Vanda Pignato, no así a la propia ex primera dama, quien está siendo procesada en libertad.