¿Por qué el PCN no hará coalición con el FMLN para elecciones de 2018?

Lee también

El partido Concertación Nacional (PCN) realizó una Asamblea General está mañana en la que reformó sus estatutos. Entre los acuerdos está que el cargo de secretario general del partido que dura un periodo de tres años, no tenga restricciones para buscar la reelección. Así, si Manuel Rodríguez decide buscar la reelección, podría estar de forma indefinida, en caso que las bases lo elijan, a diferencia que hoy tendrá competencia debido a que la Sala sentenció que los partidos tienen que elegir autoridades por votación interna.Sin embargo, en el cónclave pecenista no fue el único acuerdo que tomaron, también decidieron que para las elecciones 2018 no harán coalición con los partidos FMLN y Democracia Salvadoreña (DS).Cabe mencionar que gracias a la coalición en la elección del 2015 con DS en Sonsonate, el partido PCN logró la diputación de Antonio Almendáriz, actual subjefe de fracción de dicho partido.La decisión de no hacer coaliciones con el FMLN y la Democracia Salvadoreña es, según sus dirigentes, porque estos partidos no tienen la misma ideología.