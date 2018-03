¿Por qué hay mucho viento, pero sigue haciendo calor?

Lee también

No tiene nada que ver con el verano, más bien tiene que ver con el final del invierno y el inicio de la primavera, según explicó uno de los meteorólogos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).En El Salvador no hay ni verano, ni invierno ni primavera, tampoco hay otoño; lo único que hay son: estación lluviosa y estación seca. Pero, explicó el meteorólogo David Pichinte, a nuestro territorio lo influencian todas las estaciones que sí tienen lugar en el norte de América gracias a lo que ocurre más arriba, precisamente en el hemisferio norte.En los últimos días ha estado ocurriendo un fenómeno en el que han abundado los vientos, pero no ha disminuido el calor. Y esto tiene que ver con que las altas presiones son típicas del invierno, bajan desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, pasan por el golfo de México y en algunos casos bajan hasta el territorio salvadoreño y se quedan por entre cinco y siete días.Esas altas presiones generan movimientos anticiclónicos (contrarios a un huracán) que, a su vez, generan las condiciones para que desde el hemisferio norte se desprendan masas de aire frío y se desplacen hacia el sur; y esto es lo que se conoce como frente frío.Dado que en Norteamérica comenzó hace tres días la primavera, que va desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio, esas masas de aire frío ya llegan tibias hasta El Salvador, en donde estos días hay estación seca. Por lo tanto, de esos frentes fríos solo quedan vientos.“Entre diciembre y febrero todavía alcanzan a llegar esas masas de aire frío, porque aún es invierno, pero ya para marzo el aire frío ya no permanece, solo quedan los vientos”, explicó Pichinte.A lo anterior se suma otra condición climática: el calor.Dado que El Salvador está viviendo una estación de tierra seca frente al sol, “tenemos encima todo el calor del sol casi que directo, porque no hay vapor para que se generen nubes y nos cubran del sol; entonces, el aire es tibio”, agregó el experto del MARN.Para los próximos días todavía habrá viento, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora (km/h) para la mañana, y entre 8 y 18 km/h para la tarde, pero estos vientos irán desapareciendo poco a poco para cuando llegue abril.Por decreto ejecutivo, ha señalado el MARN en sus últimos boletines meteorológicos, está prohibida la quema agrícola en tiempos de vientos fuertes durante la estación seca, para evitar incendios, como los que han ocurrido en los últimos días, más de 40 solo el miércoles (ver páginas 28 y 30).El mapa al lado de estas líneas ubica los puntos que las autoridades meteorológicas han identificado como los más calientes en el territorio nacional en estos días, según los satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).