¿Por qué la defensa de Rais ha pedido a Suiza su participación en el caso?

Los abogados defensores del empresario salvadoreño y suizo Enrique Rais, prófugo y con orden internacional de captura por un caso de corrupción, pidieron a autoridades de Suiza que vigilen el proceso penal en El Salvador para evitar "atropellos", informó ayer una de sus abogadas."Lo que buscamos es que sus derechos constitucionales en El Salvador le sean respetados" y que "existan ojos en otra parte del mundo dándose cuenta de las arbitrariedades aparentes que están sucediendo en este proceso", explicó la jurista Silvia Bonilla.Resulta que Rais posee nacionalidad suiza gracias a que su padre es ciudadano de ese país, explicó en agosto de 2016 el fiscal general Douglas Meléndez, el mismo día en que advirtió que el ahora empresario prófugo iba a irse de El Salvador cuando quisiera hacerlo, para evadir el proceso en su contra por financiar una estructura de corrupción judicial con el exfiscal Luis Martínez a la cabeza, según acusaciones de la Fiscalía.El pasado 23 de enero, un tribunal salvadoreño envió a la Interpol una orden de búsqueda y captura internacional contra Rais y otros 5 supuestos cómplices del ex fiscal general Luis Martínez (2012-2015), en un caso sobre fraude procesal y corrupción.De acuerdo con la Fiscalía, Martínez permitió la fabricación de pruebas y omitió investigar para afectar a dos personas en un proceso judicial en el que se vio favorecido Rais.Rais, uno de los mayores accionistas de la principal empresa de desechos sólidos de El Salvador (MIDES), es acusado de fraude procesal y cohecho.Medios locales informaron de que el ex magistrado de la Corte Suprema salvadoreña Ulises del Dios Guzmán, en representación de Rais, presentó el caso ante fiscales de Suiza.Las órdenes de captura se dieron 10 días después de que Martínez fuera arrestado nuevamente, luego de que un tribunal colegiado revirtiera la libertad condicional de la que todos los implicados gozaban desde octubre de 2016.Ese mismo día, un avión del empresario despegó hacia República Dominicana, pese a que las autoridades aseguran que no pudo haber fuga de información sobre la recaptura que ya no pudo concretarse hasta el momento.