¿Por qué pide disculpas el vicepresidente Óscar Ortiz?

El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, pidió disculpas a los alcaldes por el atraso que el Gobierno ha tenido en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico Y Social de las Municipalidades de El Salvador (FODES)."Esta situación coyuntural no debió haber golpeado al FODES. Debemos trabajar para que no vuelva a suceder (...) Una disculpa a los alcaldes (por retraso del FODES), ya no volverá a suceder", dijo Ortiz, exalcalde de Santa Tecla, durante la entrevista Frente a Frente.El Gobierno comenzó a incumplir con el pago que por ley les corresponde a las Municipalidades a partir de septiembre de 2016. Eso llevó a una crisis en decenas de alcaldías a nivel nacional que hizo que alcaldes bloquearan las principales calles del país como medida de protesta.De hecho, el pago del FODES correspondiente a diciembre de 2016 el Gobierno lo realizó hasta ayer, esto, pese a que hubo compromiso que se pagaría el 16 de enero de 2017. Mensualmente las 262 alcaldías reciben $29.1 millones en concepto del FODES.