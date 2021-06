¿Por qué una "Asamblea títere" del Gobierno es un "nuevo problema en la lucha de la ciudadanía por el agua", según organizaciones?

Las organizaciones que desde hace más de una década vienen luchando por el derecho humano al agua tienen ahora un "nuevo problema", considera el especialista en el tema y asesor en medio ambiente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Andrés McKinley.

"Hay un nuevo problema en la lucha de la ciudadanía por el agua. Siempre hemos estado luchando por intereses en juego que han bloqueado la toma de decisiones en las políticas públicas, pero ahora enfrentamos un nuevo problema que creo que es importante ponerlo sobre la mesa y es la situación con la Asamblea Legislativa. Suena un poco fuerte decirlo, pero en mi opinión, El Salvador no tiene un poder legislativo. Tiene una Asamblea Legislativa, eso no es igual que un poder legislativo", dijo McKinley en la entrevista televisiva República de Canal 33.

A su consideración, en El Salvador hay "una Asamblea títere" y "pendiente de las órdenes del Ejecutivo" y "no es un espacio de análisis, de debate, de propuesta".

Una mujer en situación de calle permanece junto a un grafiti que dice "El agua no se vende" en San Salvador (El Salvador). EFE/ Miguel Lemus

"En términos del accionar de la ciudadanía, eso nos genera un enorme obstáculo. Imagínese que el otro día miles marcharon a la Asamblea para presionar para que apruebe una ley general de agua y los diputados de Nuevas Ideas ni salen a saludar, terminan anulando las propuestas de expertos presentadas en el curso de los años, niegan el diálogo, nos llaman grupos de fachada", señaló.

Recordó que "grupos de fachada fue el término que usaba la dictadura militar antes de la guerra" civil, "cuando los militares querían desacreditar a las personas luchando por la justicia en El Salvador". "Es una señal que vamos para atrás, en lugar de ir para adelante", manifestó.

Criticó que el "Gobierno ha mostrado poca apertura para dialogar con las organizaciones", que son las que "han estado analizando, investigando y proponiendo" sobre el tema "desde hace más de una década". "Instituciones académicas como la UCA, que tienen departamentos académicos estudiando el tema de medio ambiente y agua, y en vez de tomarlas como fuente de conocimiento empiezan a acusarnos de ser grupos de fachada", lamentó.

A su consideración, "la problemática del agua en El Salvador comienza en la cuenca, por la deforestación y el mal uso del suelo" y es un aspecto contemplado para la presentación de la propuesta de las organizaciones.

La priorización del uso humano del agua y garantizar que los hogares tengan acceso adecuado antes que la gran empresa, así como la equidad en términos de acceso "son elementos no negociables para nosotros", expresa.

Para McKinley, a pesar que existe polarización en diferentes problemáticas en la sociedad salvadoreña, "el tema del agua es el que genera más consenso (unión) en el país", pues la población está consciente de la gravedad y crisis del agua.

Advierte que si la propuesta que ha anunciado el Gobierno para la ley de agua no incluye lo fundamental e innegociable "el camino es seguir luchando".

"La problemática del agua siempre ha sido problemas de gobernanza, es un problema de manejo de políticas públicas. Ahora, la búsqueda de solución se obstaculiza porque tenemos una Asamblea que no escucha a la ciudadanía, no recibe a la ciudadanía, y trata de desacreditar la propuesta de la ciudadanía en ese tema", señala.

Por otra parte, Amalia López, integrante de la Alianza contra la privatización del agua, coincide en que la debilidad de la Asamblea Legislativa para decidir es un obstáculo y también señaló que hay preocupación por "el paradigma de desarrollo que tiene este Gobierno", que al tomar posesión dio luz verde a proyectos que estaban en evaluación por Medio Ambiente y considera que "el discurso sobre el agua no pega con lo que se está haciendo en la realidad".

"Están dando permisos de construcción a mega proyectos, dejando sin un gran reservorio de agua a San Salvador", dijo.

A esto, sumó que el Gobierno ha propuesto una modificación al Código de Salud con el que "megaproyectos, residenciales y fábricas" ya no necesitarían el permiso del Ministerio de Salud (MINSAL) para el saneamiento a la hora de deponer las aguas servidas.

"El MINSAL supervisaba dónde iban a deponer el agua si no había alcantarillado. Si le dan luz verde no podemos confiar en que la voracidad empresarial vaya a regularse. Si el Estado no está para vigilar, las empresas para ahorrar costos posiblemente vayan a contaminar el subsuelo", señaló López.

El pasado 13 de mayo, el anteproyecto de ley de agua que llevaba en espera unos quince años, en estudio tres años y con un avance de 108 artículos, fue enviado al archivo por la Comisión de Medio Ambiente de la nueva Asamblea Legislativa, que hizo lo mismo con otros proyectos de ley para "comenzar de cero".

El Foro del Agua y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua calificaron de “soberbia política” y “revanchismo ” la decisión de los partidos oficialistas.

Una nueva propuesta de ley general de agua fue entregada el lunes 14 de junio por la Alianza Contra la Privatización del Agua.