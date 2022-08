Por quinta ocasión se frustra acuerdo para desentrampar clases en facultad de Humanidades de la UES

La aprobación de horarios de clase para estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) se frustró por quinta ocasión este jueves, informaron miembros de la Junta Directiva del organismo.

Esta mañana, miembros de la junta directiva de la Facultad tenían previsto reunirse para intentar, una vez más, aprobar los horarios de clase para más de 8,500 estudiantes de 24 carreras de pregrado y seis de postgrado.

Los representantes del sector estudiantil en la junta directiva, e integrantes del Movimiento Reacción Estudiantil, afirmaron que asistieron a la sesión extraordinaria de junta directiva, pero que el decano de la facultad no estaba presente.

Ezequiel Medrano, miembro de la Junta Directiva de Humanidades, indicó que no hay voluntad de parte de los otros miembros de la facultad para aprobar los horarios de clases “Solo llegamos, saludamos, y nomás nos fuimos al baño y cuando nosotros llegamos ya estaban apagadas las luces. El señor decano (Óscar Wilman Herrera) le dio la orden al secretario de que suspendieran la reunión porque no había quórum, solo porque él no estaba, pero también estaba la señora decana que puede asumir”, indicó.

Otro miembro de la junta directiva, quien solicitó el anonimato, confirmó que la reunión se suspendió. “Se suspendió la sesión que había a las 8:00 de la mañana. El decano (Herrera) informa por falta de quórum, luego llegaron los estudiantes y se tomaron fotos para decir que ellos trabajan", afirmó la fuente.

"El problema es que la conferencia de prensa la iban a dar en el edificio administrativo donde está el decanato y esperaban disturbios”, agregó, refiriéndose a una rueda de prensa que el Movimiento Reacción Estudiantil convocó para las 11:00 de la mañana de hoy.

La organización también convocó a estudiantes de la facultad para que se concentraran a las afueras de las oficinas administrativas de Ciencias y Humanidades, donde explicaron por qué no han votado por aprobar los horarios.

Alejandro Ramírez reiteró que el retraso para iniciar el ciclo II es por "factores que atentan con los aspectos académicos y pedagógicos" en la facultad y que las jefaturas académicas de los departamentos y escuelas de Ciencias y Humanidades han propuesto la contratación de docentes por "caprichos personales", algunos "sobrecargan de trabajo a los alumnos" y en su mayoría son por "amiguismo y promesas personales".

Según el comunicado que difundió Reacción Estudiantil, pidieron a la junta directiva crear más grupos de clase por una "sobresaturación" y contratar a los docentes que ellos proponen.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre cuáles son los criterios técnicos para proponer la contratación de un grupo de docentes, a lo que el movimiento respondió: “Como decíamos es contratar a docentes que ya han impartido esas materias, que por presión de los jefes se han ido de las escuelas. Ellos lo hacen por amor a dar clase, porque los hora clase solo ganan $6.16 la hora clase; no es mucho, no es como los docentes de planta que algunos ganan hasta $2,000 y solo dan una materia”. Por su parte, Medrano manifestó que “ la observación de los jefes es que no hay dinero, que ya tienen un trabajo hecho con los docentes”.

La junta directiva de la Facultad se volverá a reunir mañana para tratar de lograr un acuerdo con la representación estudiantil.