"Por supuesto que no estoy a favor de defender criminales como dice el oficialismo", Claudia Ortiz diputada de Vamos

Claudia Ortiz, diputada por el partido Vamos, hablo la mañana de este jueves en la entrevista de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) sobre su postura ante el régimen de excepción aprobado desde el pasado 27 de marzo por un repunte de homicidios en El Salvador.

La diputada aseguró que desde un principio dio a conocer su posición frente a la medida tomada por el gobierno de Nayib Bukele e indicó que no se podía confiar nuevamente las garantías constitucionales de los salvadoreños a un gobierno que en contexto de pandemia cometió abusos de poder y violaciones de derechos humanos ya que se podía repetir la historia.

"Di a conocer mi postura que no podíamos confiar nuestras garantías constitucionales, de los salvadoreños. Ya habíamos tenido una experiencia de abusos de poder, de violaciones a derechos fundamentales a la población en el marco de la pandemia y que ahora se podía repetir la historia y que lamentablemente estamos viendo casos así. El tiempo va dar la evidencia de eso. Ya estamos viendo muchas denuncias", dijo.

Ortiz recalcó no estar en contra de medidas que generen paz y tranquilidad a la población, como el oficialismo asegura en su discurso que no solo ataca a actores políticos a nivel nacional sino también a organismo internacionales que han mostrado su preocupación por la violación de derechos humanos durante el régimen de excepción.

"Yo he escuchado también muchas personas que expresan en las redes sociales que gracias al régimen de excepción perciben un clima de mayor tranquilidad en sus comunidades. Yo no estoy en contra de eso, me parece que todos buscamos que haya paz en nuestro país, que haya seguridad ciudadana. Por supuesto que no estoy a favor de defender criminales como dice el oficialismo, quiere tergiversar un discurso que viene desde mi persona y de otras organizaciones que quieren defender el Estado de Derecho", dijo.

La diputada asegura que ella aboga por una solución a largo plazo ya que este tipo de medidas no son garantía de una solución estable en el largo plazo para la seguridad de la ciudadanía salvadoreña.

"Yo he dicho en mi intervención a los colegas de la bancada oficialista, no estoy defendiendo por suspuesto a los grupos criminales, encargense de ellos, llevénlos a la justicia, investiguen bien esos casos, esos 80 casos o más que tuvimos ese fin de semana negro qué originó ese régimen de excepción ¿Ya está siendo investigado? ¿Ya se le está dando justicia a las familias ? Por eso estamos abogando, por soluciones serias. Ya hemos visto en el pasado, dan muchas ganas de dar el beneficio de la duda, ver que el estado salvadoreño vuelve a repetir el mismo tipo de políticas en el tema de seguridad, entonces decimos, a ver veamos la historia, esto ya pasó y el problema simplemente se ha ido incrementado", indicó.

Ortíz aseguró que para garantizar la seguridad de los salvadoreños no es necesario suspender derechos constitucionales debido a que es un deber del estado brindar las condiciones necesarias para que no haya violencia.

"Hemos tenido inseguridad por mucho tiempo, considero que no es necesario quitarle las garantías constitucionales a toda la población salvadoreña para combatir el crimen, eso debe hacerlo el estado siempre, fortaleciendo las instituciones de justicia, fortaleciendo la investigación desde la fiscalía, trabajando seriamente en la prevención y sobretodo generando condiciones para que la población pueda tener los servicios básicos a la mano, eso es lo que puede generar en el largo plazo una pacificación real y claro aplicar la ley siempre a todos sin distinción, eso realmente no lo hemos visto necesramiente y además el costo que estamos pagando desde mi punto de vista es muy alto y podría ser más alto", agregó.

Además, consideró que la implementación y ampliación del régimen de excepción son solo una muestra de que el Plan Control Territorial no ha funcionado.

"No es necesario un régimen de excepción para combatir la criminalidad, sino es una confesión de que las políticas de seguridad, el Plan Control Territorial, ha fracasado y que no se han tomado medidas serias con indicadores de resultados para eso y mas bien lo que estamos haciendo es haciendo normal lo que es anormal, lo normal es que tengamos nuestros derechos constitucionales como salvadoreños plenamente garantizados", aseguró.

Hasta la fecha ya se contabilizan más de 20,000 personas capturadas, de las que muchas de ellas forman parte de un margen de error que el mismo Bukele aceptó hace unas semanas. Decenas de familias han denunciado capturas injustificadas y el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) también ha denunciado que en los operativos se les está obligando una cifra de capturas diarias.

"Para mi es inaceptable que se reconozca que hay un margen de error, que no creo que sea del 1%, pero que no se establezca ninguna medida para reparar daños que se han hecho. Y luego que no haya un plan también, luego que hayan capturas indiscriminadas ¿qué va pasar, qué vamos a hacer para que no vuelva a haber un repunte de homicidos? medidas integrales, medidas a largo plazo, eso es lo que necesita El Salvador y no solo despliegues que en el momento son muy mediáticos,son muy vistos por la población", finalizó.