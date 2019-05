"Por transición de gobierno no recibimos víveres durante la veda", dicen pescadores de La Unión

Los pescadores de la bahía de La Unión están preocupados debido a que han sido informados por la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) que este año no serán beneficiados con paquetes alimenticios para aliviar la carencia de ingresos durante el período de veda del camarón.

Este sector asegura que una de las promesas que se les hacía cuando se les pedía matricular sus embarcaciones y registrarse como pescadores era que tendrían acceso al apoyo alimenticio durante los períodos de veda del camarón marino, que este año va del 1 de mayo al 14 de junio.

Foto LPG/Juan Carlos Díaz

Los pescadores consideran que este año no han sido beneficiados debido a que la veda se ha dado en un momento de transición entre gobierno y se ha dado poco interés al problema que afrontan como sector pesquero.

En tanto, la gobernadora departamental de La Unión, Grisia Hernández, afirmó que este año no se entregará paquete alimenticio a los pescadores debido a que no hay restricción para todo tipo pesca y se está permitiendo extraer con la numeración de maya 1hasta la 7, solo que en el caso de la red números 5, 6 y 7 la pesca debe ser aflote y no a profundidad.