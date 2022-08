Portal Prunera en riesgo de colapsar

Habitantes de la ciudad de San Miguel solicitaron a las autoridades municipales tomar acciones para evitar que el portal Prunera colapse ya que es un peligro para las personas que a diario transitan por el lugar.

Una de las áreas visiblemente deteriorada es la esquina de la intersección entre la 8ª calle Poniente y la Avenida Gerardo Barrios. "Da miedo pasar por aquí, más cuando llueve porque pueden caer las vigas o alguna de las láminas del techo. Alguien puede resultar herido", dijo Vidal Flores, un ciudadano. Esta zona es una de las más transitadas de la ciudad y la alcaldía u otra institución deberían hacer algo para evitar que el portal colapse, expresó Claudia Arévalo, otra vecina.

La alcaldía migueleña ha dicho que no puede intervenir el portal debido a que es privado; además es considerado un bien cultural por formar parte del centro histórico de la ciudad. Afirmaron, que junto al Ministerio de Cultura han hablado con los propietarios, pero no han llegado a ningún acuerdo. "Solo nos corresponde la calle frente al portal, hemos hablado con algunos de los propietarios para que no lo dejen derrumbarse, pero no hemos tenido buena respuesta, el Ministerio de Cultura también está trabajando para evitar que esto se pierda", manifestó Yuriko Salgado, directora de proyección social, de la alcaldía.