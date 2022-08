Portillo Cuadra acusa a Nuevas Ideas de bloquear voto en el exterior por resultado de encuestas

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, aseguró que el partido Nuevas Ideas está retrasando la aprobación de una ley del voto en el exterior debido a resultados poco favorables en las últimas encuestas realizadas a salvadoreños residentes en el extranjero.

Al ser consultado por la prensa sobre el atraso en la aprobación de la ley especial del sufragio en el extranjero, Portillo Cuadra afirmó que el único partido que tiene los votos para acelerar el proceso es Nuevas Ideas, que en los últimos 11 meses ha presentado dos proyectos de ley sin lograr un mecanismo para que la diáspora salvadoreña pueda ejercer el voto.

Según el diputado, el último anteproyecto de ley sigue en la comisión de Reformas Electorales "porque ellos (el partido Nuevas Ideas) hicieron una encuesta el último mes y salieron muy mal".



"Tengo la impresión de que no están muy convencidos a facilitar el voto (en el exterior) porque ya vieron que las encuestas no les favorecen en el extranjero", afirmó el legislador.



Hasta la fecha, Nuevas Ideas no ha hecho pública ninguna encuesta realizada en el exterior.

El último estudio de opinión es uno publicado por el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica (CIESCA), el pasado 4 de octubre de 2021, el cual revela una calificación favorable a algunas decisiones de la Asamblea Legislativa, como el voto en el exterior, con un 90 % de aprobación.

Un atraso anticipado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emplazó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley para definir el mecanismo del voto en el exterior hasta julio pasado. Un mes ha pasado desde entonces sin que la comisión haya logrado emitir un dictamen, o siquiera discutir los aspectos más técnicos de la ley.

El magistrado del TSE Guillermo Wellman incluso advirtió en una entrevista radial este martes que ya no será posible ejecutar el voto electrónico por internet, tal como proponía el oficialismo, debido a este atraso.

Y es que, en lugar de acelerar el proceso como pidió el TSE, diputados de Nuevas Ideas han consultado a más salvadoreños en el exterior sobre cómo les gustaría votar en 2024, la mayoría ha visto con desconfianza el voto por internet.

Por ello, el oficialismo ha mostrado apertura a otras formas para implementar el voto desde el exterior, como el voto presencial en consulados, o el voto postal, por correo.

El diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol, aseguró, por su parte, que el atraso en el voto electrónico por internet está "en pausa", pero esto es positivo porque el oficialismo se dio cuenta que "es más complejo de lo que esperaban, si de lo que se trata es de garantizar unas elecciones limpias y transparentes".

"Si tomamos en cuenta que esta es una opinión que viene de un miembro del colegiado, creo que es un mensaje bastante claro: que el voto por internet sería una mala idea para 2024", agregó.