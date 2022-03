Posible visita de CIDH valida los señalamientos al oficialismo

La posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita al país, para verificar temas relacionados a la independencia judicial y el espionaje a periodistas, fue valorada por legisladores como una validación de los señalamientos al oficialismo por los ataques al Estado de Derecho en el país.

Legisladores consideraron lógicas las observaciones de los comisionados, en el sentido de mostrar preocupación ante la reforma a la ley de la carrera judicial aprobada con dispensa de trámite y que obligó a la separación de jueces mayores de 60 años.

Pese a que los representantes del Estado salvadoreño defendieron lo actuado, e insistieron en el discurso que habla de la "modernización" del órgano judicial, no emitieron respuesta a la petición de los comisionados al hacer pública su disposición para venir a El Salvador para tener más clara la situación.

Ante ello, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) apuntó: "comparto las preocupaciones de la comisión". "Ese decreto que promovía la renuncia de varios jueces, ya sea por edad o tiempo, era un atentado contra la independencia judicial. Lo sigo sosteniendo hoy: es evidente que nuestro sistema judicial ha sufrido de muchos retrocesos", señaló.

El legislador dijo ser consciente que, en el pasado, el sistema judicial no estaba libre de corrupción o de malos juzgadores que no hacían justicia. "Pero eso no era justificación para lo que se dio el año pasado y a partir del primero de mayo, que fue el primer golpe que se da a la Corte, y sucesivamente eso ha continuado", apuntó.

Luego, Wright también se refirió a los traslados de jueces que ha llevado a cabo el órgano judicial, en contra de aquellos jueces que no han emitido fallos favorables a aliados del oficialismo.

En ese punto, junto a los señalamientos de la comisión interamericana, el diputado Romeo Auerbach (GANA) intentó defender las decisiones, al mencionar que es normal realizar traslados de jueces en el órgano judicial. Además, el aliado del oficialismo intentó validar las decisiones usando como ejemplo la sentencia emitida en contra del exmagistrado Eduardo Escalante, condenado a prisión.

"Si recuerdan, el primer escollo que hubo fue de magistrados que intentaron disfrazar que en vez de delito fue falta, y es de esos que ya se fueron", opinó Auerbach, que luego indicó no estar seguro si era el caso, y aseguró que el tema de la independencia judicial debía verse pero sin "politizar". "Hay varias afirmaciones que no sé si las planteó la comisión o las organizaciones, pero no es un decreto que obliga a renunciar. Dice que, a esa edad, se pueden retirar y los ponen en disponibilidad y siguen ganando su salario", indicó. "Estamos mezclando que aprobamos al mismo tiempo un decreto para que pudieran tener un retiro voluntario y se acogieron un montón", continuó.

Luego, pese a la defensa hecha por Auerbach, la diputada Anabel Belloso (FMLN) remarcó los problemas provocados por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y lamentó la defensa que los representantes del Estado hicieron intentando justificar la misma.

"Condenamos lo que representa en materia de retroceso de independencia judicial. Es penoso ver cómo profesionales que ahora ocupan un cargo dentro del gobierno tengan que salir a la defensa de algo que, a todas luces, es una ilegalidad", apuntó la legisladora. "Hay incertidumbre y violación del debido proceso; la justicia aplicada de manera discrecional que están usando las instituciones para perseguir voces incómodas", agregó.