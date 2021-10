Posibles despidos en municipalidades ante reducción del FODES

Despidos de personal y poca probabilidad de obras sociales son algunas de las posibles consecuencias que algunos alcaldes vislumbran luego del anuncio de la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) solicitada por el Gobierno a la Asamblea Legislativa.

En cuatro iniciativas de ley sobre el ámbito municipal el GOES pidió, entre otros aspectos, bajar del 10 % al 1.5 % la erogación de fondos que el Estado hace de los ingresos corrientes que recibe a la municipalidades, según lo que establece la ley FODES. Además se la eliminación definitiva del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para que a partir de ella se gestionen y ejecuten todas las obras a realizar en los municipios.

Según lo mencionado por algunos alcaldes, las consecuencias de dicha reducción de ingresos afectarán directamente en el funcionamiento de las alcaldías, así como en el número de personal de estas.

Alejandro Nochez, alcalde de Ayutuxtepeque, mencionó en declaraciones a Canal 33, que existe la posibilidad de que se dejen de realizar algunos proyectos sociales que implicaría, además, la no continuidad de empleados.

"Los maestros que tenemos de deporte, de arte y cultura se financían de fondos FODES. Al no tener el recurso obviamente yo ya no puedo continuar contratándolos porque no tendré de donde sufragar lo que correspondería a sus honorarios", dijo el edil por el partido ARENA.

Pero no fue el único en mencionarlo, puesto que Pedro Durán, alcalde de San José Villanueva por el PCN, también expresó la posibilidad de prescindir de actuales empleados por la falta de fondos.

"Es posible que las alcaldías queden limitadas a la prestación, únicamente, de servicios básicos", dijo Durán, quien además mencionó que de los fondos recibidos durante el 2021 de parte del Estado solo se logró pagar a los proveedores que comprobaron la deuda que la municipalidad tenía con ellos.

"Todo aquello que se pagaba con el FODES ya no se va a poder pagar. La situación lleva a despedir personal o a revisar las tasas municipales; al final, estamos castigando al pueblo, a la gente que no puede pagar sus impuestos", agregó Durán, quien también dijo que "los fondos depositados no permitirán el pago de aguinaldo completo en diciembre próximo".

Por su parte, Elmer Ramos, alcalde de San Fernando, Morazán, explicó que serán municipalidades como la que él dirige las que tendrán mayores dificultades debido a que en gran medida dependen del FODES por sus pocos ingresos propios.

"Las alcaldías pequeñitas, como la alcaldía de San Fernando nos vamos a ver afectados con la reducción el FODES, ya que en los municipios pequeños, como el nuestro, no hay mucho comercio, ni empresas, ni centros comerciales, que generen impuestos grandes y es por eso que las alcaldías dependen en un 90% del FODES, en sus proyectos y funcionamiento. Entonces somos estas alcaldías las que nos vamos a ver afectados y el mal no se lo hacen a los alcaldes, sino que quien sufre todo el impacto es la población", mencionó Ramos.