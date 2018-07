Posponen juicio civil contra Douglas Avilés por enriquecimiento ilícito

La Cámara de lo Penal de Santa Tecla tenía previsto realizar mañana la audiencia preparatoria contra el exdiputado de Cambio Democrático (CD) Douglas Avilés, quien es procesado por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, decidió suspenderla porque uno de los magistrados asignados al caso está incapacitado.



Avilés enfrenta un proceso civil junto a su esposa, Brenda Cecilia Quezada, quien fue asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) desde el 19 de enero de 2012. La pareja no pudo justificar cómo obtuvo $315,222.69.



En noviembre de 2016, los 15 magistrados que integran Corte Plena acordaron que existían indicios de enriquecimiento ilícito del exdiputado, ahora con plaza de asesor del CD en la Asamblea Legislativa.



Los magistrados decidieron enviarlo a juicio luego de revisar la investigación realizada por la Sección de Probidad, oficina que señaló que el monto no justificado está compuesto por $20,398.40, no justificado del período 2009-2011 cuando Avilés fungió como diputado suplente de su partido; más $47,136.77 de las irregularidades detectadas a su esposa cuando ejerció como funcionaria de la CCR, entre 2012 y 2014; y $247,824.29 que Avilés no pudo justificar en el mismo período como diputado propietario.



La cámara de Santa Tecla resolvió que establecerá una nueva fecha de la audiencia preparatoria, que es la fase inicial del proceso y la cual antecede la audiencia probatoria, en la cual la defensa presenta los elementos para desvirtuar las irregularidades señaladas y la Fiscalía presenta evidencia para sustentar su acusación.



“La audiencia no será instalada debido a que el segundo magistrado de dicha cámara, Roberto Sayes Barrera, goza de licencia por salud debido a una intervención; y en sustitución ha sido nombrado el juez Rigoberto Chicas como magistrado suplente, quien también goza de licencia por enfermedad”, explicó la oficina de prensa de tribunales en un comunicado.



Inicialmente, la Sección de Probidad detectó 20 irregularidades en las declaraciones patrimoniales presentadas por Avilés y su esposa, que suman más de medio millón de dólares no justificados. Ambos presentaron documentos para disminuir el monto.