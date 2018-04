Posponen revisión de perfiles de candidatos a magistrados

La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), María Antonieta Josa de Parada, informó este martes en conferencia de prensa conjunta con delegados de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), que mañana viernes esperan recibir la documentación completa para iniciar el análisis de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) electos por la FEDAES.

El pasado 4 de abril, el pleno del CNJ reportó que ocho de los 15 expedientes de candidatos remitidos por la FEDAES no tenían la información completa. Los siete que cumplían con los requisitos formales en ese momento eran abogados que han sido vinculados al FMLN.

El presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz, dijo el martes que en la omisión de información no existió intención de desfavorecer a alguna asociación de abogados o candidato, sino que el Comité Electoral no solicitó algunos documentos necesarios para los candidatos y otra documentación no fue adjuntada por error.

El CNJ deberá resolver este viernes cuatro recursos de impugnación de candidatos vinculados al FMLN.