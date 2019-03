Postularán a ecologista salvadoreño para Premio Nobel

La Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES), con el apoyo de otras organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), respaldará la postulación del ecologista salvadoreño Félix Latzo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2020.

"Al presidente electo, a don Nayib Bukele, le vamos a postular, le vamos a presentar la propuesta de don Félix Latzo para que haga la nominación oficial de El Salvador para que sea candidato al Premio Nobel de la Paz del año 2020, ante el Comité Noruego del Premio Nobel. Esto es un proceso muy largo y complicado y vamos a hacer toda una campaña de apoyo", dijo Mario Antonio Ruiz, presidente de AUPRIDES.

Latzo es el creador del Método de Educación Ambiental para la Concientización Ecológica "Plantando América", que fue fundado en una universidad de Estados Unidos hace 30 años, y sus programas gemelos "Plantando Europa" y "Plantando Asia". El último es "Plantando Catar", que está en proceso de desarrollo para que su lanzamiento coincida con el Mundial de fútbol de 2022.

"Yo creo que El Salvador, si queremos darle un giro a El Salvador, una de las cosas que es importante hacer es empezar a reconocer a la gente buena que hay en El Salvador, la gente destacada, la gente meritoria", dijo Ruiz.

Junto con la postulación, esperan entregar miles de ejemplares del libro guía "Plantando América" para que sea distribuido a estudiantes de escuelas públicas.

Al respecto de esta postulación, Latzo dijo: "Lo hago para El Salvador". Y señaló que el trabajo por el medio ambiente no se puede hacer con acciones aisladas. "En mi caso, soy un luchador por el medio ambiente y por la naturaleza, y en defensa de la naturaleza no me rindo ni con el cuchillo al cuello. Son casi 40 años de esta lucha", dijo.

Indicó que para crear conciencia al respecto de los problemas ambientales se necesita comenzar en la etapa de la niñez y darle seguimiento al proceso educativo durante varios años.