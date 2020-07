Posturas opuestas ante posibilidad de hacer reuniones a través de la web

Posturas opuestas presentan las fracciones legislativas ante la posibilidad de que se autorice las reuniones de trabajo virtual para las comisiones de la Asamblea Legislativa. En las últimas semanas se han reportado varias decenas de casos positivos de la covid-19 entre empleados del parlamento, este es uno de los hechos que las fracciones legislativas utilizan para fundamentar y empujar que se apruebe una reforma al Reglamento Interior.

Además de empleados, también han habido diputados contagiados, por ejemplo, Guadalupe Vásquez, Rebeca Cervantes y Lourdes Vigil, los tres de la fracción de GANA; y Mariano Blanco, de la fracción de ARENA.

"Las comisiones virtuales no se pueden hacer si no se reforma el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa… Sería una buena medida, lamentablemente hay algunos colegas que no quieren eso, sería una buena medida porque desalojamos este recinto que ha sido un foco de infección", consideró el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.

En manos de la junta directiva de la Asamblea ya hay propuestas para reformar el reglamento, sin embargo, estas no han prosperado.

Básicamente piden que se incorpore la modalidad virtual en la normativa para que los acuerdos que se tomen en estas sesiones tengan validez.

La diputada del FMLN, Cristina Cornejo, aseguró que es cuestión de responsabilidad que cada diputado llegue a trabajar de manera presencial.

"Así como la gente está yendo a trabajar, creo que los diputados y diputadas tenemos la responsabilidad de venir a hacer nuestro trabajo de manera presencial, de hecho el tema de los descuentos es algo que venimos solicitando muchos desde hace mucho tiempo porque muchas de las comisiones que son convocadas no obtienen el quórum respectivo para poder sesionar", dijo Cornejo.