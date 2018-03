Precandidatos a magistrados violan ley durante elecciones

Miembros del comité electoral departamental denuncian que la mayoría de precandidatos a magistrados llegaron a tempranas horas a votar al Centro Judicial Dr. David Rosales en San Miguel y se quedaron afuera del centro de votación con el objetivo de pedir el voto.

A las 10 de la mañana le pidieron a Narciso Ramón Granados que se retirara del centro judicial ya que, por ley, los candidatos a magistrados tienen que estar a no menos de 200 metros del centro de votación. El magistrado suplente y candidato obedeció las órdenes de la presidenta y secretaria del comité electoral departamental, y se retiró del centro judicial.

“Esta fiesta electoral de abogado se ha iniciado perfectamente, lo único es que los candidatos a magistrados tienen que estar a 200 metros de los centros de votación y nosotros estamos velando para que eso se cumpla, ya hemos tenido algunos casos en los que les hemos pedido que por favor se alejen del centro de votación”, dijo Ana Larios Portillo, presidenta del comité electoral departamental.

Agregó que a las 12 del mediodía le pidieron que se alejara del centro de votación al candidato Héctor Emilio García, quien a las 11 de la mañana llegó a emitir su sufragio. García expresó que felicitaba la organización de la FEDAES; sin embargo, dijo que había gente de partidos políticos que llegaba a pedir el voto.

“Los intereses es que predominan en estos procesos. Lastimosamente hay gente de partidos políticos que se filtran y hacen que se atrase el proceso. Yo no soy de ningún partido político, pero he visto como hay gente que si anda pidiendo el voto, y a mí me vienen a reclamar”, manifestó.

Mientras que miembros de la Asociación de Abogados Empleados del Órgano Judicial, denuncian que a inicios de la jornada en el centro de votación los representantes de FEDAES no permitieron que los observadores pudieran constatar que las cajas en donde se depositaron las papeletas estuvieran vacías.

“Ellos (FEDAES) no permitieron que los representantes de las diferentes asociaciones pudieran ver que las cajas de las papeletas estuvieran vacías, y eso no es legalidad. Nos han pedido que lo denunciemos y a ver durante el escrutinio que sorpresa nos llevamos”, denunció Marlene Ramos Aguirre.

Cientos de personas que se encuentran registradas en la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) llegaron a emitir su voto. En el centro de votación se encontraban tres Juntas Receptora de Votos (JRV) y en cada una, había tres observadores que vigilaron minuto a minuto los comicios que se desarrollaron en San Miguel.

En la actividad política participaron observadores que proviene del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y las organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Fundación para el Desarrollo (Funde), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Acción Ciudadana, universidades entre otras.