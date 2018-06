Predomina irrespeto a normas de tránsito

Las recomendaciones parecen caer en bolsas rotas y no hay respuesta para reducir la cantidad de percances que ocurre, la cantidad de víctimas mortales sigue en aumento. Del 1.º de enero al 10 de junio de 2018, la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 8,885 incidentes viales, 744 menos que el año pasado; pero van 4,301 personas lesionadas, un aumento de 71, y 586 personas fallecidas, un incremento de 42.

“Ahora lo que nos estamos enfocando es priorizar en determinar los factores de riesgo que nos llevan a la accidentabilidad pero con fallecidos y lesionados, porque el impacto, la gravedad de los accidentes ha sido mayor”, dijo Verónica Uriarte, jefa de la Policía de Tránsito.

Agregó que solo el pasado domingo un conductor en estado de ebriedad causó un percance en el que resultaron fallecidas tres personas. También indicó que la distracción en carreteras abiertas, donde se circula a mayor velocidad, es mayor.

“Si usted, señor conductor, no toma conciencia de la situación, poco puede hacer la Policía al respecto. Y lo que estamos haciendo es incrementar los operativos para poner esquelas. Al final, la esquela es para que no cometa la infracción. La intención no es que la pague, la intención es que no cometa la infracción”, argumentó Uriarte.

“Normalmente si usted tiene un accidente, el que lo provoca algo irrespetó, alguna causa hay. O iba distraído”.

Verónica Uriarte,

jefa de la Policía de Tránsito

La marcha en Santa Tecla, que recorrió un tramo de la carretera Panamericana hasta el parque El Cafetalón, fue organizada por el Consejo Departamental de Seguridad Vial de La Libertad y se tenía previsto que actividades similares se realizaran en el resto de cabeceras departamentales del país.

Las estadísticas reflejan que las constantes campañas y llamados a tomar conciencia sobre la problemática no logran mayor impacto. “Y lo cierto es que yo sigo creyendo que los montos de las esquelas siguen siendo muy significativos para que la gente no tenga el temor a infringir”, dijo Edwin Flores, director de Tránsito del Viceministerio de Transporte. También sostiene que otro factor es el incremento del parque vehicular en los últimos años, principalmente el de motocicletas.

---

Lea además: Todos tendrán que llevar el cinturón