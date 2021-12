Prensita concluye con éxito su primer taller de teatro

"Tras Bambalinas", el primer taller de iniciación en teatro infantil de la Sección Educativa de LA PRENSA GRÁFICA, tuvo su exitosa clausura el pasado martes 7 de diciembre. Un total de 14 niños de diferentes edades llevaron a cabo sus presentaciones teatrales frente a sus padres y familiares, dirigidos por el profesor y actor Óscar Guardado.

El evento se realizó en las instalaciones de LA PRENSA GRÁFICA luego de cuatro semanas de preparación que se convirtieron en una amena experiencia de interacción y aprendizaje pospandemia. En este período de tiempo se creó un fuerte lazo de respeto y amistad entre los alumnos y el profesor Guardado.

Los niños, divididos en dos grupos, uno matutino y otro vespertino, pusieron en práctica valores como el trabajo en equipo y la perseverancia. De esta forma, construyeron entre ellos las dos funciones finales que los asistentes a la actividad tuvieron la oportunidad de presenciar.

El proceso de "Tras Bambalinas", cuyo objetivo era potenciar sus habilidades artísticas y darles la oportunidad de socializar con otras personas de su edad en un espacio seguro, consistió en ocho sesiones llenas de diversión: del martes 9 de noviembre al jueves 2 de diciembre.

“Estamos con ganas de seguir haciendo este tipo de proyectos, un poco más grandes, con el objetivo de acompañar la educación de los niños y de acompañar a los padres, porque tengo claro que no es una tarea fácil”.



Claudia Ramírez, jefa de información de LA PRENSA GRÁFICA

En el espectáculo final, los participantes manifestaron sus miedos, sus emociones y pusieron en evidencia la importancia de las artes escénicas como una forma de expresión. "El teatro brinda herramientas que empoderan, que fortalecen el autoestima, que potencian habilidades que los niños van a utilizar en su etapa adulta, como pararse frente a un público, dialogar y tener ideas claras", dijo Iris Esmeralda Girón, madre de una de las alumnas, quien reafirma que "la pandemia dejó a los niños aislados" y considera que "el teatro puede ayudar a que los niños salgan de sus cuartos, de la tecnología y de tantos videojuegos que los consumieron durante ese tiempo".

Roxana Ruiz, otra madre de familia, cree que con este tipo de iniciativas Prensita demuestra que además de las publicaciones educativas que se hacen cada domingo, hay un compromiso social por potenciar los talentos de la niñez salvadoreña.

LA EVOLUCIÓN DE LOS NIÑOS

Los padres de familia asistentes al evento reconocen la importancia de este tipo de iniciativas para que sus hijos tengan contacto con otros niños de su edad y, a la vez, descubran sus habilidades artísticas. Por eso, esperan que este proyecto se realice nuevamente el próximo año.

Entre otros cambios, han notado a sus hijos más espontáneos, más seguros, más abiertos a hablar en público y a dar sus opiniones. Además, muchos de ellos perdieron el miedo a propiciar nuevas relaciones y a pararse en un escenario.

Mateo Martínez, uno de los alumnos del taller, afirma que la experiencia le ayudó a expresar sus emociones, a hacer más amigos y a sentirse en un ambiente más cómodo. Su padre, Max Martínez, asegura que Mateo se ha soltado más, ya que antes era un poco penoso.

"Creemos que siempre es bueno que se relacionen con más niños, ya que por la pandemia han estado excluidos y esta es una forma de que regresen al colectivo", dijo.

FALTA DE ESPACIOS Y COVID

No es la primera vez que LA PRENSA GRÁFICA hace posibles este tipo de proyectos teatrales. Durante casi una década, Óscar Guardado también abanderó el proyecto Teatro en el Aula, que forma parte de Aula Gráfica, el programa educativo de este medio de comunicación y al que pertenece la revista dominical Prensita.

“Estamos muy motivados porque los niños y las niñas participaron dando sus opiniones, expresando lo que les gusta y lo que no, y también sus miedos. Hemos descubierto grandes talentos y seguramente si se siguen desarrollando en la academia artística van a poder representar a nuestro país en escenarios nacionales e internacionales”.



Óscar Guardado, profesor y actor

Inició, sobre todo, porque para este periódico "siempre ha sido valioso contar con espacios como este, que cada vez son menos en El Salvador", dijo la jefa de información de LA PRENSA GRÁFICA, Claudia Ramírez. Una de las finalidades es acompañar la educación de los niños y acompañar a sus padres en esa ardua tarea, agregó.

Haciendo referencia a la pandemia, Ramírez reiteró que la idea de hacer este proyecto surgió con la premisa de que "todos tenemos hijos y sobrinos que han estado muy encerrados y muy ensimismados" tras el aislamiento por covid-19.

"Estoy convencida de que eso no ha ayudado a ninguno de nuestros niños y que hacen falta más espacios como estos. En todo este trayecto que llevamos trabajando en el proyecto educativo hemos descubierto el poder que tiene el teatro en niños y jóvenes, incluso en los adultos. He visto cómo los libera, cómo es un catalizador, cómo les permite expresar sentimientos que no expresarían en otro lado", manifestó.

IMPORTANCIA PARA LA NIÑEZ

De acuerdo con datos de Unicef, al menos uno de cada siete niños y jóvenes en el mundo vivió confinado en su hogar durante gran parte del año 2020 y esto constituyó un riesgo para su salud mental. Como consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento. Esto último también lo confirma la psicóloga Idalia Cabezas, directora ejecutiva de CAPED Life.

"Se dice que la cuarta ola o la pandemia con la que se está lidiando ahorita es en realidad un problema de salud mental", expresó a LA PRENSA GRÁFICA. En el caso de los niños, asegura, sufrieron un impacto que no es normal en su crecimiento, ya que el movimiento es esencial para su desarrollo. Sin embargo, en la etapa de confinamiento se vieron obligados a jugar solos, a no interactuar y solo tener contacto por medio de una pantalla.

Por eso, Cabezas cree que el teatro es una gran herramienta curativa, no solo en tiempos de pandemia, ya que es una actividad experiencial que los ayuda a expresarse a través de un personaje. Además, con las artes escénicas consiguen reconectar con la parte imaginativa y, poco a poco, con otros niños de su edad, indicó la experta en salud mental.

"Sería maravilloso darle mucho énfasis a cualquier tipo de arte. El beneficio para su autoestima es muy grande al sentir que son capaces de hacer algo y esto hace que se vuelva un entorno protector. En el caso del teatro, tanto verlo como participar es de mucho beneficio", aseveró.

LOGROS

Los alumnos de “Tras Bambalinas” interactuaron en un espacio seguro, lúdico, lleno de diversión y en el cual pudieron socializar y hacer nuevos amigos.

Durante cada sesión de aprendizaje los niños y niñas se reencontraron con dos aspectos primordiales para su desarrollo y que, a causa de la pandemia, se han visto afectados: la interacción física con gente de su edad y el trabajo en equipo.

El teatro les permitió expresarse, manifestar y trabajar sus miedos, aprender a escuchar opiniones y tener espacios de diálogo y reflexión que los distrajeron de los dispositivos electrónicos.

Cada niño descubrió sus fortalezas y mejoró su expresión oral y corporal a través de técnicas de improvisación y creatividad.

Finalmente, el objetivo de este taller no era formar artistas, sino darles a los niños una oportunidad de sentirse en un ambiente de completa libertad y confianza, reconocer sus habilidades y fortalecer su autoestima por medio de las artes escénicas.