Preocupa a agentes falta de personal policial

Las renuncias, los permisos y la jubilación son derechos de los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), pero impactan en el número de agentes que deben quedarse trabajando en los territorios. Según algunas fuentes de la PNC en San Vicente, la falta de personal en el departamento dificulta desarrollar el trabajo territorial en las diferentes unidades.

“La situación no ha cambiado, algunos puestos siguen con escasez de personal, los grupos de tarea conjunta (policías y soldados) a veces no salen porque no hay suficientes agentes. Tengo entendido que van varios compañeros con jubilación. Algunos compañeros con todo su derecho han renunciado”, expresó una fuente policial que pidió no identificarse.

Los consultados coinciden en que el cambio en el plan de estudios de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que pasó de 11 a 24 meses para la formación de un nuevo agente policial, también tendrá efectos, ya que las promociones serán más tardías y la corporación no tendrá refuerzos a corto plazo.

“No es que se esté en desacuerdo con la formación técnica de los nuevos agentes, pero la realidad de la Policía no está para esperar dos años para tener nuevo personal. Debieron buscar la forma de que un año permanecieran adentro y después tener otro mecanismo para terminar la formación”, comentó otra fuente.

Según estadísticas presentadas el año pasado por la PNC, 19 policías destacados en San Vicente renunciaron y otros 29 solicitaron permiso para ausentarse de la institución en 2016. Al respecto, Gersan Pérez, jefe de la PNC en San Vicente, dijo que se trabaja con lo que se tiene y que desde el año pasado el departamento reporta menos criminalidad.

Refuerzo

El jefe de la delegación vicentina, Gersan Pérez, aseguró que en los últimos meses de 2017 e inicios de este año han sido asignados para el departamento de San Vicente 50 agentes, lo que ha reforzado algunas unidades.