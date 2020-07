Preocupa contenido de paquetes de medicinas repartidos por el gobierno

Paquetes de medicamentos son distribuidos por el Gobierno de El Salvador para el tratamiento ambulatorio del covid-19, según fotografías que circulan en redes sociales. Una fuente del Gobierno confirmó que se entrega a pacientes recuperados, sin dar mayores detalles.

Especialistas consultados por LA PRENSA GRÁFICA vieron con cautela el coctel incluido en dichos paquetes, y expresaron su preocupación porque se está alentando la automedicación entre la población.

"Más parece una medida populista, y no pensada técnicamente, de por sí entre los salvadoreños es bien común la automedicación", dijo el epidemiólogo Ricardo Lara.

"No hay medicamentos para prevenir el covid-19, es más, se puede complicar la enfermedad. Ojalá el Ministerio de Salud aclare en qué casos lo están entregando", agregó.

El doctor Roberto Vidrí, epidemiólogo, dijo que está en desacuerdo con dar ivermectina, aspirina y azitromicina a los pacientes. "No hay indicación ni datos que lo respalden. Me parece mal mandar al aspirina, azitromicina y la ivermectina, no hay ninguna indicación para pacientes con síntomas leves y para ya recuperados aún menos", advirtió. Cree que es posible que incluyan la aspirina por su efecto antitrombótico, pero que en este caso no es el medicamento indicado.

Por su parte, el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, indicó que no tiene sentido dar esos medicamentos a pacientes ya recuperados.

Para emitir una opinión, dijo, habría que saber el mecanismo de entrega que está siguiendo el Ministerio de Salud. "Sería válido si se encuentra un paciente sintomático y se le deja esos medicamentos".

Los especialistas recordaron a la población que no es correcto automedicarse, y que no existen medicamentos para prevenir el covid.