Preocupa poca venta de leche

Los ganaderos del municipio de Jocoro, Morazán, están desesperados ante la caída en la demanda de leche, debido a las restricciones por la pandemia de covid-19. Además, se quejan por la "inundación" de productos nicaragüenses en el mercado salvadoreño.

Pablo Mayén es un ganadero que ofrece 16 variedades de productos; sin embargo, asegura que desde que decretaron cuarentena domiciliar se ha visto afectado, ya que para vender la leche y queso ha tenido que bajar el precio.

"La botella de leche la estoy dando a $0.26 centavos. Las ventas están malas. Al queso y cuajada le he bajado una cora ($0.25). Nosotros no tenemos ayuda de nadie y tampoco vamos a poder ser parte de los préstamos que dice el gobierno, porque estaban endeudados y no tenemos escrituras", dijo Mayén.

Asimismo, dijo que solicita al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Pablo Anliker, que visite los cantones y verifique las cifras de pérdidas que están enfrentando debido a la importación de lácteos de Nicaragua.

Mientras que para otros ganaderos la época seca es la más difícil del año, ya que representa gastos en la alimentación del ganado, y debido a la poca demanda del producto varios han optado mejor por vender sus vacas.