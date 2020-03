Preocupación ante exceso de tareas dejadas por "cuarentena escolar" en casa

Fabiola se gana el sustento diario limpiando casas ajenas. Gana $12 al día, de lunes a viernes, cuando hay trabajo. Tiene dos hijos y, debido a la suspensión de clases ordenada por el Gobierno en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus COVID-19, se ha visto en un nuevo aprieto económico: adquirir un plan de Internet por telefonía celular por $15 mensuales, para que su hijo mayor, de 14 años, pueda apoyarse en la realización de las tareas escolares que el sistema público de educación ha asignado a los estudiantes para no retrasar sus aprendizajes.

Aunque vive en una zona rural y aunque la escuela suele estar empapada de polvo porque no ha habido fondos para encementar el terreno de tierra donde funciona, el uso de Internet se ha vuelto una necesidad académica y una necesidad por cuestiones de seguridad. "Hay ‘ciber’ cerca de la casa, pero yo no lo dejo salir a él, porque me da miedo que (los pandilleros) me lo vayan a molestar", comentó.

Da gracias a Dios de que puede dejar a su niña de cuatro años y al adolescente al cuidado de su hermana o de su mamá, mientras ella sale a trabajar, pero hay otras mamás que la están pasando mal, no solo porque no tienen con quien dejar a sus hijos, sino porque es excesiva la carga académica para los días de "cuarentena escolar".

"Nos enviaron del colegio un montón de información para que los niños trabajen en casa, pero mi hija tiene 11 años y obviamente necesita un adulto que esté con ella explicándole. Hoy (ayer) nos mandaron una nota para que los niños abran una cuenta en (la red social) Twitter para que los profesores pongan allí recordatorios de tareas o actividades y hay niños que ni Internet tienen en su casa; o pasan todo el día con los abuelos, que no manejan estas tecnologías", criticó Dinora, una madre de familia del sector educativo privado.

Es posible que Dinora logre hacer su trabajo desde casa un par de días a la semana, bajo la modalidad "Home Office", pero eso no significa que estará de vacaciones: deberá contestar llamadas y sostener reuniones a través de videoconferencias.

"Lo más difícil es que a la plataforma digital del colegio han subido tareas de todas las materias, hasta de música y teatro. Son 16 materias. Creo que hubieran limitado a materias básicas", subrayó.

Inclusive, les han pedido enviar videos de sus hijos haciendo las rutinas de ejercicios que les han sido asignadas para la materia de Educación Física. "De toda tarea nos han pedido enviar evidencia", agregó Dinora.

La situación para Ana, madre de un niño de cuatro años y de una niña de seis, también es sacrificada: ha tenido que hacer a un lado su proyecto personal de emprendimiento, con el que aporta a la economía familiar, para poder quedarse en casa cuidando a sus hijos: "Yo estoy de acuerdo con las tareas que han dejado, las maestras tienen un plan que cumplir, pero siento que se excedieron", afirmó. "Por ejemplo, nosotros pagamos un libro de inglés que vale $40 y ni siquiera nos lo han mandado (todos los libros suelen estar en el colegio y los envían a casa solo cuando hay tarea), pero cuando nos metimos con mi esposo a la plataforma digital resulta que tienen que completarlo. Entonces, esa es una anomalía. ¿Cómo vamos a ir a imprimir ese libro, a hacer otro gasto, y aparte hacer ‘tooooodas’ las otras tareas que han dejado las maestras, que son adicionales a las que ya estaban programas para todo el trimestre?", cuestionó.

Lo mismo opinó Illy, que tiene un hijo en Preparatoria: "Todo se paga adelantado, desde principio de año, todo el material para actividades. Y estamos teniendo que gastar en imprimir los folletos de las guías. Además, me toca invertir tiempo de mi trabajo en traducir las guías al español para que la niñera pueda hacer las tareas con el niño", contó.