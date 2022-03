Preocupación en UES por supuesta propuesta de nueva ley orgánica

Preocupación y rechazo son las dos palabras que utilizó el vicerrector administrativo de la Universidad El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, para referirse al documento que supuestamente contiene una propuesta para modificar la Ley Orgánica de la institución.

El documento, que circuló en redes sociales a finales de esta semana, es una iniciativa impulsada por el diputado oficialista Rodrigo Ayala y propone la desaparición de la Asamblea General Universitaria (AGU) y del Consejo Superior Universitario (CSU), que en la actualidad son los máximos órganos en la estructura de gobierno de la universidad nacional.

"No hemos determinado si es veraz o no, sino más bien hemos revisado su contenido y lo hemos rechazado, precisamente porque es atentatorio en contra de la autonomía universitaria", manifestó el vicerrector Rosa Quintanilla. "No tenemos certeza de su veracidad, pero sí ha generado preocupación en la comunidad universitaria, porque es un documento inconsulto con las autoridades universitarias", agregó.

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica actual, la AGU es el máximo organismo normativo y elector de la UES; y, de acuerdo con el 17, está conformado por dos representantes del personal académico, por dos representantes de asociaciones de profesionales no docentes y por dos representantes de estudiantes; y entre sus atribuciones están acordar las propuestas de reformas a la ley orgánica de la universidad y aprobar o reformar su reglamento interno.

El CSU, por otra parte, es el máximo organismo en las funciones administrativa, docente, técnica y disciplinaria, según el artículo 20 ; y según el 21, está conformado por el rector, los decanos de todas las facultades, un representante de personal académico de cada facultad y por un representante de estudiantes de cada facultad, donde el rector tiene el voto de calidad en caso de empate.

En la supuesta propuesta del diputado Ayala, se establece que las autoridades de la universidad son: el rector, los vicerrectores, los decanos de la facultad, los vicedecanos y los jueces del Tribunal Universitario; y se establece que los órganos de gobierno son: la junta directiva universitaria, la junta directiva de la facultad, el consejo académico de vicedecanos, el Tribunal Universitario y el Consejo Estudiantil.

Para Rosa Quintanilla, la propuesta "cambia drásticamente" el contenido de la ley orgánica y la forma en cómo los sectores que conforman la comunidad universitaria. "Es una situación que preocupa, porque demuestra que quienes han trabajado en la elaboración del documento desconocen el funcionamiento de la universidad y creemos que en vez de sumar al esfuerzo de garantizar la misión inicial de la universidad, lo que están proponiendo dificultaría el conducir la institución", reiteró el funcionario.

Rosa Quintanilla dijo que sí es necesario reformar la ley orgánica, dándole mayor poder al rector para que pueda incidir en la toma de decisiones de las facultades en lo que se refiere a proyectos planteados desde la rectoría.

También consideró importante actualizar las evaluaciones objetivas sobre el desempeño del personal docente y administrativo, a efecto de lograr el mejor rendimiento del proceso de formación integral de los estudiantes.

LA PRENSA GRÁFICA buscó las valoraciones del diputado Rodrigo Ayala o de algún otro representante de la Bancada Cyan a través de su jefe de Prensa y Comunicaciones, pero no hubo respuesta.