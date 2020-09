Preocupación por alto gasto del GOES en publicidad

Preocupación genera el alto costo en publicidad en el Gobierno de El Salvador (GOES). Representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y VAMOS desaprueban esa práctica gubernamental.

De acuerdo a la diputada del FMLN, Anabel Belloso, es evidente que una de las características del Gobierno es la falta de planificación y no priorización del gasto.

"Preocupa porque no vemos de parte del Ejecutivo, del presidente y sus funcionarios tampoco una política de priorización de los recursos en el sentido de no seguir con esa lógica de gastos que no son prioridad, vemos cómo hay una inversión millonaria en publicidad", dijo Belloso en la entrevista de Noticiero Hechos.

Los últimos días de agosto, la Presidencia de la República lanzó una oferta de compra para adquirir equipo de producción multimedia, el valor de la compra puede superar los $119 mil. En el documento que está disponible en el portal de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS), la Presidencia no especifica cuál es el objetivo de la adquisición de este equipo.

Sin embargo, ha transcurrido que entre los planes del Ejecutivo está el potenciar a los medios estatales que ya existen, es decir el canal y la radio, y también crear un periódico.

A ese punto se refirió la integrante de VAMOS y candidata a diputada en San Salvador, Claudia Ortiz. "Que el Gobierno esté montando un nuevo medio escrito y esté generando fuga de personal en los demás medios es preocupante. ¿Se está financiando con nuestros impuestos el despliegue más grande y descarado de propaganda gubernamental/electoral que hayamos visto?", cuestionó Ortiz, por medio de sus redes sociales.

Desde la perspectiva de la dirigente, si el Gobierno potencia o crea nuevos medios es para que solo sus posturas sean escuchadas y "la libertad de expresión y de información se ponen en riesgo".