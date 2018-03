Preocupación por alza de embarazadas con diabetes

La directora del Hospital Nacional de la Mujer, Adelaida Trejo de Estrada, mostró ayer su preocupación debido a una alarmante alza de casos de mujeres en estado de gestación que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes. Solo en el referido hospital son atendidas a diario entre ocho y 10 mujeres embarazadas, con diabetes.

Lo que más alarma a las autoridades hospitalarias es que cada vez las cifras van aumentando, en comparación con años anteriores, y son mujeres que presentan diabetes desde antes del embarazo, algo que complica la salud tanto de la madre como del feto, según detallaron las mismas autoridades del centro médico.

“Es una situación sumamente alarmante; entonces, ese es un reto que hay que enfrentar como país porque en la actualidad la diabetes es una de las patologías crónicas no transmisibles que nos generan alta morbilidad y mortalidad, ya que se encuentra una gran cantidad de mujeres en este hospital que cada vez más presentan diabetes”, declaró Trejo de Estrada.

Además, dijo que existe cierta cantidad de mujeres en estado de embarazo que presentan diabetes gestacional, que solo la adquieren durante los nueve meses de embarazo, por lo que no es tan grave como los casos de aquellas que tienen esta enfermedad crónica no transmisible desde antes de la gestación del embrión, por lo que es recomendable que una mujer con este tipo de padecimiento no se embarace.

“La diabetes gestacional no podría causar la muerte, sino la paciente diabética ya más complicada que tenía la enfermedad desde antes que quedara embarazada, como la diabetes tipo 2 que nosotros le llamamos, la cual ya vienen cursando. Esa diabetes ya le ha provocado un daño en el riñón o en otros órganos, que para nosotros es lo más delicado, y que genera daños y lesiones al feto”, explicó la directora del Hospital Nacional de la Mujer.

Según las autoridades hospitalarias, a pesar de que se ha reducido la mortalidad, los casos de mujeres embarazadas, con diabetes, sobrepasan en lo que va de 2018 los casos registrados en 2017.

Un total de 10 mujeres murieron a causa de enfermedades crónicas no transmisibles el año pasado, entre las que se incluye en los primeros lugares la diabetes.

El Ministerio de Salud (MINSAL) confirmó que un total de 35 mujeres entre las edades de 15 y 29 años murieron por enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, durante 2017 en todo el país. La alarma por que una embarazada muera en el país es preocupante.

Según la coordinadora de Persona Integral de la Niñez y Adolescencia del MINSAL, Marcela Hernández, la paciente que está embarazada y que además presenta diabetes u otra enfermedad crónica no transmisible recibe a tiempo un buen tratamiento para estabilizar a la futura madre para que tenga un embarazo en las mejores condiciones.