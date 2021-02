Preocupación por proceso de elección FEDAES

Fusades expresó que en este proceso para candidatos a magistrados observan los mismos vicios ocurridos en elecciones pasadas .

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) expresó ayer su preocupación por el proceso que ha realizado la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) para la elección de los aspirantes a las candidaturas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

La institución considera que a pesar de que en las elecciones de 2018 se hicieron las mismas observaciones, aún no hay cambios. También dicen que en esta elección se están viendo los "mismos vicios que en las elecciones pasadas, debido a la falta de filtros suficientes para seleccionar a los postulantes".

Además, enfatizan que la FEDAES sigue sin aplicar los filtros o si los aplica son demasiado flexibles. Para Fusades, su preocupación es que estos filtros no son suficientes para determinar que un aspirante tenga moralidad y competencia notoria, o que no sean partidarios.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, indicó que el reglamento de la FEDAES tuvo que se ser más exigente con los requisitos presentados por los aspirantes.

"Se debió exigir desde el reglamento que se demostrara que no existen vínculos con los partidos políticos o también que se demostrara que no existen aspectos que lleven a concluir que no se cumple con el requisito de moralidad notoria", expresó el especialista.

Sobre el proceso de elección que se realizará por parte del CNJ, Castro dijo que se debe revisar con cuidado a los postulantes para que los seleccionados sean independientes de los partidos políticos.

"En el CNJ se debe escudriñar muy bien en los perfiles, pues no todos los abogados los tienen", opinó.

En el proceso de inscripción de candidatos por parte de la FEADES, solo se inscribieron nueve asociaciones y estas postularon a 44 candidatos, 24 para la CSJ y 20 para el CNJ. Las elecciones serán el próximo 21 de febrero y el 26 del mismo mes la Federación debe entregar su lista de 15 candidatos al CNJ.

Luego de este proceso, continúa la elección por parte del CNJ, donde se han postulado 76 aspirantes para las magistraturas de la CSJ.

Después de elegir a sus 15 candidatos, el CNJ unirá su lista con la de FEDAES y esta lista de 30 candidatos se entregará a la Asamblea Legislativa el 21 de abril. La elección de los cinco magistrados para la CSJ estará a cargo de la nueva Asamblea que entrará en funciones el 1 de mayo.

Castro hizo un llamado que en este proceso "debe evitarse todo tipo de elecciones de magistrados por cuotas partidarias, por motivaciones políticas, o producto de cualquier negociación oscura".