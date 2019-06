Preocupados por los hurtos en mercado

Compradores y comerciantes que a diario llegan al mercado La Cruz, en la ciudad de San Miguel, denunciaron una ola de hurtos en la zona. Algunos afectados expresaron su intranquilidad debido a que, según ellos, en los últimos días al menos en cuatro ocasiones han sido víctimas de hurtos.

Explicaron que los hurtos han sucedido en horas de la mañana, por lo que piden a los elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) que lleguen a vigilar la zona. Los delincuentes aprovechan la aglomeración que se hace a diario en el centro de abastos para sustraer las pertenencias de las personas, sin que ellas se den cuenta.

"En mi caso en dos ocasiones me sacaron la billetera de la cartera, y la denuncia la hacemos para que las personas se den cuenta de lo que está pasando y no anden tan confiadas con sus carteras. Yo vengo con mi hija todos los días a comprar lo del almuerzo y la semana pasada me hurtaron el monedero, me regresé a la casa porque pensé que lo había olvidado, pero vi mi cartera rota", contó Jaqueline Torres, a quien le han sustraído $20 en dos ocasiones.

Agregó que la segunda vez se le acercaron dos jóvenes y le pidieron dinero para comprar tortillas, sacó dos monedas de $0.25 y posteriormente quiso comprar fruta y ya no encontró el dinero. "Como metí rápido el monedero, quizás no lo metí bien, cuando los jóvenes dieron la vuelta me lo sacaron", dijo.

Otro caso similar fue el de Juana Caballero, quien el pasado domingo perdió su teléfono celular. De acuerdo con la afectada, se encontraba en su negocio cuando llegaron dos jóvenes a comprar tomates, y cuando buscó su celular ya no estaba en la silla en la que lo había colocado.

"Me levanté a sacar una bolsa y darles los tomates, puse el teléfono en la silla y cuando quise agarrarlo ya no estaban los muchachos, tampoco el teléfono", relató la comerciante.

Otros vendedores añadieron que la situación de los hurtos es del conocimiento de las autoridades municipales, a quienes exigen mayor seguridad para sus negocios y clientes.

El jefe del CAM, Mauricio Bolaños, aseguró que desconocían de los casos de hurto, pero que elementos de dicha instancia llegan a supervisar la zona.

"No conozco casos de hurtos, pero vamos a supervisar más", aseguró Bolaños.