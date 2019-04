Preparan informes sobre apropiación indebida en laguna

Recientemente líderes comunitarios y pescadores de la laguna de Olomega, en El Carmen, La Unión, se quejaron debido a que muchos propietarios de inmuebles ubicados a orillas del espejo acuático se están apropiando del terreno que es parte de la laguna.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó que ya se tiene conocimiento de la situación y se ha asignado un equipo técnico para verificar los casos que se han conocido y emitir los respectivos informes a la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar responsabilidades.

"Nosotros nos podemos sancionar, no tenemos la facultad porque nos la quitó la Asamblea Legislativa, y por eso tenemos que recurrir a la fiscalía y a los juzgados ambientales, y estamos preparando la documentación y esperamos que esta vez actúen las instancias respectivas y que eviten estas tomas constantes de tierra", aseguró Lina Pohl, titular del MARN.

La Unidad Ambiental de la Alcaldía Municipal de El Carmen aseguró recientemente que se tiene un aproximado de seis casos de apropiación indebida del terreno de la laguna, y que están en investigación en dicho municipio, pero según los pescadores y líderes comunitarios el problema también debe ser asumido por otras municipalidades que también tienen competencia en el espejo acuático, un complejo natural protegido.

No puede sancionar

Según el MARN, la toma de esta clase de terrenos no solo es en la laguna de Olomega; durante la elaboración del catálogo de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se evidenciaron algunas apropiaciones indebida de terrenos, de las cuales también se están elaborando los informes para que sean remitidos a la FGR.

La ministra de Medio Ambiente insistió en que los diputados de la Asamblea Legislativa deben de devolver la facultad al MARN para imponer multas por este tipo de prácticas que ocurren en las Áreas Naturales Protegidas, sitios Ramsar y humedales con los que cuenta el país.

"No hay ninguna persona procesada por ese delito, por eso hemos evidenciado varias tomas de tierra, hemos enviado a la fiscalía también los barcos pesqueros industriales que están dentro de las 3 millas náuticas (realizando pesca). ¿Y ha visto alguno encarcelado o que se le quite la licencia?, no", argumentó la funcionaria.

Desde abril de 2012 los actos contra el medio ambiente solo pueden ser procesados por tribunales.