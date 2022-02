Presencia territorial de ARENA disminuye el 60 %

El 60 % de lo que Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ganó en las elecciones municipales del 28 de febrero del 2021, y que le daba presencia territorial, ya lo perdió.

A pocos días de cumplirse un año de las elecciones de 2021, el poder territorial de ARENA ha disminuido un peldaño más que como quedó después del 28 de febrero del 2021, cuando perdió más de un centenar de alcaldías municipales.

Desde agosto del año pasado, el partido tricolor enfrenta una crisis que no hace más que agudizarse.

Los resultados finales de las elecciones indicaron que la bandera de ARENA había ganado 35 municipios de los 262 que hay en todo el país.

De los 35 alcaldes de ARENA, hasta los primeros días de febrero del 2022, 21 ya habían presentado su renuncia a ser militantes del partido.

En porcentajes, el 60 % de alcaldes que fueron electos con la bandera de ARENA, ya se despojaron de esos colores.

Al partido le restan solo 14 alcaldes, algunos de los cuales han manifestado que van a mantenerse dentro de las filas del partido tricolor.

Reiteradas han sido las convocatorias a conferencias de prensa en las que los alcaldes, concejales, exalcaldes y miembros de ARENA anuncian que dimiten a ser integrantes del partido.

El punto en común en estas renuncias es que el argumento más fuerte que presentan es que no están de acuerdo con las decisiones tomadas por la dirigencia, expresada en este caso por el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA).

Las renuncias, eso sí, tienen un problema a futuro. El Código Electoral, en el artículo 226-A, establece: "se prohíbe a los funcionarios que hayan sido electos por votación popular para ejercer un cargo en la Asamblea Legislativa o en un concejo municipal, abandonar el partido político por el cual resultó electo para ingresar a otro ya existente o en proceso de formación... Quien infrinja lo estipulado por este artículo será sancionado con una multa equivalente a doce salarios mensuales o dietas equivalente que le corresponde en el período y quedará inhabilitado para postularse para cualquier cargo de elección popular en el siguiente período".

A sabiendas de que corren el riesgo de ser catalogados como "tránsfugas", los alcaldes que renunciaron a ARENA sostienen que están dispuestos a esperar el siguiente período para poder participar en otra elección y han optado por denominarse "independientes".

El alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, ha sido el único que aseguró que la renuncia a ARENA también significa el fin de su carrera política.

"Luego de más de dos décadas en el recorrer de la política partidaria, he tomado dos decisiones trascendentales en mi vida. La primera, comunicarles mi renuncia a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a partir de este día, por motivos estrictamente personales y empresariales, dejando en firme que no existe niguna motivación política. La segunda, que este será mi último período al frente de la alcaldía, el cual finaliza en 2024. A partir de entonces, no volveré a ser candidato a alcalde por ningún instituto político", declaró el alcalde en su carta de renuncia.

Renunciar no es opción

Ante las recurrentes peticiones de renunciar, el presidente de ARENA, Erick Salguero, dice que no es una opción que contemplen tomar.

"No puede haber un cambio de dirigencia de la noche a la mañana... En marzo nos vamos a someter a elecciones de la dirigencia, a finales de ese mes realizaremos un proceso interno democrático", aseguró el presidente del partido en la entrevista de Radio YSKL.

Salguero tomó el cargo de presidente antes de las elecciones del 2021, pero cuando ya el partido vivía un momento complejo a raíz de que Gustavo López Davidson, quien entonces era presidente de ARENA, enfrentaba un proceso judicial promovido por el gobierno.

El presidente de ARENA es a la vez presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), el máximo organismo de dirección del partido.

De acuerdo con los estatutos de ARENA, la integración del COENA debe cambiar cada tres años, luego de un proceso de elecciones internas.

La actual dirigencia de ARENA resultó electa en el 2019 y su período en funciones finaliza este año.

De momento, el partido no ha informado si ya iniciaron gestiones de cara a la organización de las elecciones internas, tampoco mencionan nombres de posibles integrantes del próximo COENA.

Mientras tanto, Salguero continúa reiterando que las renuncias de alcaldes de ARENA se deben a presiones ejercidas desde el Gobierno Central.