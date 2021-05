Presentación de habeas corpus batió récord en 2020

El año pasado, a medida que el gobierno, en el marco de la pandemia por el covid-19, clausuraba el país y establecía sin respaldo legal centros de contención y cercos sanitarios, la Sala de lo Constitucional se aprestaba a enfrentar una auténtica avalancha de presentaciones de habeas corpus, en una magnitud tal que no se había visto en los últimos 25 años.

El habeas corpus o auto de exhibición personal es un procedimiento constitucional que puede presentar cualquier ciudadano ante la referida sala de la Corte Suprema de Justicia cuando considera que una autoridad o funcionario la ha detenido ilegalmente y, por lo tanto, le está violentado su derecho a la libertad, pero también cuando cree que su integridad está siendo vulnerada o está amenazada.

Al recibir una demanda de este tipo, la Sala procede, por medio de un juez ejecutor, a determinar la legalidad de la detención. De resolver que esta se ha hecho fuera de la ley, tiene la potestad de ordenar la inmediata liberación de la persona y, a riesgo de incurrir en un delito, las autoridades están en la obligación de acatar.

La Sala de lo Constitucional registró el año pasado el mayor número de estos ingresos justamente en los meses en que se extendió la cuarentena domiciliar obligatoria, de marzo a junio. Así, en el primero de esos meses, la Sala recibió 69 habeas corpus. Para abril, el aumento fue exponencial, llegando a 209. Un mes después, el número se redujo a 96, pero continuó siendo elevado para el comportamiento del resto del año. Mientras que en junio, los ingresos volvieron a reducirse hasta 65.

En total, a lo largo de 2020, el número de habeas corpus ascendió a 853, una cifra altísima que no se había visto desde prácticamente el inicio de la posguerra.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó, en marzo pasado, a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial, el número de ingresos de habeas corpus para el período 1980-2020. En la resolución, emitida a finales de abril, la unidad refirió que la secretaría de la Sala de lo Constitucional carecía "de registros de ingresos y egresos de demandas de procesos constitucionales" para el período 1980-1994, por lo que remitió únicamente los datos de los años comprendidos entre 1995 y 2020.

Esos números arrojan una conclusión clara: desde 1995 no había habido un año en el que se presentaran tantos procesos de ese tipo como en 2020. De hecho, hay que retroceder hasta 1996, cuando se presentaron 688, para encontrar un año con un registro medianamente similar. El número de presentaciones del año pasado es tan alto que representa casi el doble del promedio de habeas corpus presentados anualmente en el período 2010-2020.

Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños, ese abrupto aumento se debió a varios factores, entre los que menciona el mayor conocimiento de los mecanismos de acceso a la justicia por parte de las personas; la flexibilización de los requisitos que tradicionalmente debían de cumplirse para la presentación de habeas corpus, puesto que por la pandemia, la Sala de lo Constitucional permitió hacerlo vía digital; pero principalmente, claro, por el incremento de las detenciones ilegales y las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco de la pandemia.

"Creo que fue provocado por ese factor denominado covid-19, pero sobre todo por la gestión y administración de la pandemia, que tuvo un altísimo componente de arbitrariedad, un alto componente de mala gestión, porque siendo una crisis sanitaria hubo mucha restricción de libertades de las personas. Desde la firma de los Acuerdos de Paz no había habido un establecimiento de un estado de excepción y el año pasado sí lo hubo", aseveró.

El confinamiento forzoso de personas que incumplían la cuarentena obligatoria fue uno de los temas que tensaron las relaciones entre el órgano Ejecutivo y el Judicial el año pasado. Tan pronto como el 26 de marzo, apenas cinco días después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara la medida, la Sala de lo Constitucional resolvió que todas las personas que habían sido detenidas por esa razón y enviadas a sitios que no estaban acondicionados para una cuarentena sanitaria, como delegaciones policiales o administrativas, debían ser llevadas a sus casas para cumplir ahí la medida.

En lo sucesivo, los magistrados reiteraron en varias ocasiones que dichas privaciones de libertad eran inconstitucionales, en tanto no existiera una ley emitida por la Asamblea Legislativa en la que se estableciera la medida y se detallaran los requisitos específicos para su aplicación.

En consonancia, ordenaron al presidente de la República y a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada liberar a las personas detenidas y abstenerse de realizar confinamientos forzosos sin la referida base legal. A pesar de eso, el Ejecutivo se negó a acatar de inmediato con las órdenes.

Dicho enfrentamiento entre órganos se saldó finalmente el 1 de mayo pasado, cuando la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido de gobierno, decidió destituir a los cinco magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional e imponer en su lugar a otros cinco que no cumplieron ni con el proceso ni con los requisitos para dichos cargos. En la pieza de correspondencia para pedir su destitución se les acusaba justamente de haber "generado con sus pronunciamientos y sentencias arbitrarias (en relación a la contención de la pandemia) un fraude a la Constitución".

Manuel Escalante Saracais, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), asegura que la práctica de las detenciones ilegales realizadas el año pasado, bajo el supuesto de contener el avance del covid-19, y de las cuales se derivó la catarata de presentaciones de habeas corpus, es un signo de alarma puesto que representa un franco retroceso en el tema de derechos humanos.

"Creo que el tema de las capturas ilegales, en el marco de la pandemia, fue la manifestación más evidente, más clara de una política gubernamental no respetuosa de los derechos humanos. Me atrevería a decir que este fenómeno de detenciones ilegales solo lo habíamos visto durante el conflicto armado. Durante 30 años esta no había sido una problemática dentro del ámbito de los derechos humanos", sentenció.

Más aún, Escalante Saracais no esconde su temor de que en adelante, con la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, estas violaciones puedan repetirse y agravarse revestidas ahora de un cierto aire de legalidad. Es decir, al amparo de leyes aprobadas de manera deliberada por los nuevos diputados. Sobre todo porque, a su juicio, la jurisprudencia emitida por los magistrados destituidos sí fue muy clara en determinar que los regímenes de excepción debían contar con el respaldo del órgano Legislativo, pero lo fue menos en señalar bajo qué criterios era válido limitar los derechos de la población en aras de atender una emergencia.

Si "2020 nos representó una vuelta a que las autoridades, por medio de los cuerpos de seguridad, pudieran vulnerar los derechos a la circulación de la población, el 2021 nos lleva además a que esa vulneración de los cuerpos de seguridad ahora pueda correr con el amparo legislativo por parte de la Asamblea, lo cual nos mete en otra problemática, pero el derecho a la libertad de circulación continuaría estando afectado. En amenaza", aseguró.

Abraham Ábrego, director legal de Cristosal es de una opinión similar. Con una concentración de poder como la alcanzada por el oficialismo, luego de la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Ábrego considera que hay un riesgo mayor de que las violaciones pueden extenderse a otras áreas. Con el agravante de que ya no habría mecanismos de protección para los ciudadanos.

"No sé si (pueda repetirse) en el tema de covid. No me queda claro que vaya por ahí en el sentido de repetirlo, pero sí pueden haber otras restricciones como por ejemplo a la libertad de manifestación, de expresión, etc., que podrían ir en escala y afectar los derechos humanos de la población (...) Creo que es un riesgo en la medida en que tener una concentración de poder que permite no solo legislar sino que también resolver a nivel judicial, con la Sala de lo Constitucional (de su lado), prácticamente eso desmonta el mecanismo de protección de derechos humanos y lo hace bien riesgoso", sentenció.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó al personal de Comunicaciones de la PNC una posición con respecto a las detenciones ilegales del año pasado, pero hasta el cierre de esta nota no habían respondido.