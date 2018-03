Presentan nueva propuesta para el escalafón de los trabajadores

Lee también

Los trabajadores y sindicatos del Ministerio de Salud (MINSAL) volvieron a presionar al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para la inclusión del 100 % del escalafón 2017 en el presupuesto general de la nación.Cientos de empleados de Salud de los diferentes departamentos del país marcharon desde el Hospital Bloom hacia el Palacio Legislativo, para recordarles a los diputados de la oposición el compromiso que adquirieron con ellos el año pasado de no aprobar el presupuesto de este año, si no estaba incorporado el escalafón en su totalidad.A la marcha de los trabajadores del MINSAL también se sumaron del Ministerio de Educación (MINED), específicamente del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).Tras vociferar la exigencia al cumplimiento de la ley del escalafón, del cual el MINSAL ha resaltado que en los últimos siete años se ha aplicado de manera completa e ininterrumpida, hoy los empleados demandan que este no sea entregado este año solamente a los empleados que devengan un salario menor a los $1,500, ya que se estaría violentando la ley.“La ministra de Salud ha continuado manifestando que no va a ceder, que mantiene que debe existir un techo de $1,500, pero esto no es legal, la ley no ha sido reformada. Por lo tanto, esta sería una decisión arbitraria e ilegal”, dijo Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD.De darse la propuesta del MINSAL de los $10.6 millones, estarían siendo beneficiados el 82 % de los trabajadores que ganan $1,500 o menos.Los trabajadores mantienen la puja por obtener el 100 % del escalafón, pero el anteproyecto del presupuestos presentado el 30 de septiembre del año pasado tiene una reducción en el ramo de Salud: el presupuesto de MINSAL para 2016 fue de $601 millones; sin embargo, para 2017 está proyectado que sea de $583 millones.El trabajador del Hospital Zacamil y miembro del sindicato de este centro, Fernando Rivas, enfatizó: “La ley ha sido manipulada en forma abusiva. En diciembre se anunció que podemos llegar hasta una huelga, pero también nos iremos por la parte legal: presentaremos un recurso de amparo donde demandaremos también a la ministra de Salud. Lo presentaremos a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala de lo Constitucional revise nuestro proceso y en ese caso le ganaremos, porque la sala es el único que no ha sido posible que el Gobierno lo manipule... Continúa siendo apegado a derecho”.A la llegada la Asamblea, los trabajadores y sindicatos de Salud y Educación reiteraron sus demandas a través de altavoces y parlantes. Minutos después, diputados de ARENA, PCN y PDC les reiteraron su apoyo en no aprobar el presupuesto si no se incluye el escalafón. También les presentaron propuestas de modificación.“Con todo esto, es necesario que el actual proyecto del presupuesto general para el año 2017 sea modificado y concretamente se incluyan en el decreto del presupuesto general los siguiente rubros y en los siguientes términos: complemente de $4,532,878.52 a los $10,600,000.00 ya contemplados para la aplicación del escalafón de Salud, que harían un total de $15,532,878.52”, dijo el diputado del PCN Mario Ponce.Ante esto Alex Carballo, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Hospital Bloom (SITHBLOOM) y miembro de la Unidad Sindical de Trabajadores de la Salud Pública (USTRASPES), dijo que ante esta propuesta tendrían que hacer evaluaciones si beneficia o no a los trabajadores del MINSAL y contar con el aval o no de ellos.“Nosotros tenemos que hacer nuestras valoraciones, porque tenemos que ver a cuánto más asciende el porcentaje, porque no sabemos si habla de un 95 % del escalafón que se otorga a cada trabajador o si se habla cubrir 95 % de los trabajadores de Salud, que es lo que no lo aclaró el PCN y PDC”, comentó Carballo.El diputado Ponce le hizo el llamado al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a que “justamente en la conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz considere la propuesta, incluyendo la modificación del proyecto del presupuesto general presentado a los demás partidos políticos. Que juntos, todos, demos muestras de nuestra capacidad de entendimiento, asegurando los recursos para su debida e integral ejecución”.