Presentan 80 habeas corpus por capturas arbitrarias durante el régimen

Varias personas se hicieron presentes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar 80 habeas corpus de sus familiares que fueron capturados durante el régimen de excepción. Estos casos forman parte de las denuncias que recibió el socorro jurídico de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

Efraín Quijada, director del socorro jurídico dijo que este día presentaron 80 habeas corpus, y que en los próximos días presentarán más. Además dijo que la próxima semana presentarán ante la misma Sala de lo Constitucional de la CSJ, una demanda de inconstitucionalidad por los cinco decretos del régimen de excepción.

Por su parte, Stanley Quinterios de la Alianza Nacional detalló dijo que en todos los casos han podido comprobar que las personas afectadas son de escasos recursos. “No estamos defendiendo a pandilleros, ni estructuras criminales simplemente estamos acuerpando el acompañamiento jurídico legal de personas que han sido detenidas de manera ilegal y arbitraria ante este régimen de excepción y que son de estratos sociales muy bajos, no están capturando a gente pudiente, de poderes fácticos. Pareciera que se está criminalizando la pobreza de nuestro país”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa que ofreció la Alianza denunciaron que muchas personas que se harían presentes al lugar no llegaron porque agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), impidieron su entrada. Manifestaron que van a agotar las instancias pertinentes para que las personas utilicen el sistema judicial para defender los intereses de sus familiares capturados durante el régimen.

Blanca Callejas, quien presentó un habeas corpus por su hijo, exigió justicia por él y que lo liberen ya que no es pandillero y se encontraba trabajando cuando se lo llevaron. El joven era peluquero en Sensuntepeque en Cabañas.

“Los jóvenes salvadoreños que están encarcelados injustamente tienen un mundo por delante y tienen derecho a ser libres. No es justo que los tengan detenidos por algo que no son. Yo exijo justicia, exijo que me lo saquen libre pronto, por favor, porque es una incertidumbre la que uno está viendo como madre, no saber de ellos, no saber sobre cómo están ellos allá dentro”, lamentó.

Otro de los casos es la captura en San Marcos, de un padre de familia que tiene a tres hijos y uno con hidrocefalia, su hermana y mamá presentaron el habeas corpus para pedir justicia por este padre de familia que fue capturado enfrente de la casa de su madre.

Ellas lamentaron que la atención que han recibido en la Procuraduría General de la República (PGR) , cuando fueron a preguntar por el caso hasta hubo un “pleito” entre los abogados porque nadie se hacía cargo del caso de su hermano, y nadie sabía al respecto. Tampoco le dieron respuesta sobre cómo iba el caso.

Jenni Méndez, que es hermana del capturado, dijo que ni siquiera el abogado sabe del caso. “Nos pudimos dar cuenta que ni siquiera el abogado que está asignado al caso, va al juicio porque en ese momento comenzaron a discutir entre cuatros abogados quién iba a ir a la audiencia de ese día. Ni siquiera el mismo que está asignado al caso es el que va y representa a los capturados. Pedimos a las autoridades que agilicen los procesos y que investiguen bien, ya estamos desesperadas al no saber de él. Imagínese que él cumplió 30 años estando ahí adentro”, aseveró.