Presentan 9 iniciativas de Bukele para reforzar el combate contra las pandillas a discutirse en sesión plenaria extraordinaria

Los titulares de Gabinete de Seguridad y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya presentaron la tarde de este miércoles 30 las iniciativas propuestas por el presidente Nayib Bukele con las que busca reforzar el combate contra las pandillas en el marco del régimen de excepción aprobado el domingo pasado.

Según detalló el presidente de las Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, son 9 las iniciativas que ha enviado Bukele, las cuales serán aprobadas con dispensa de trámite durante la sesión plenaria extraordinaria convocada para este día a las 2:00 p.m. de las cuales al menos dos son modificaciones presupuestarias para compra de armamento.

El ministro de Hacienda aseguró que están solicitando a la Asamblea reformas a la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar 3 iniciativas. La primera, para financiar equipamiento y armamento de la PNC por $30,000. La segunda sería un financiamiento para equipo y armamento de la Fuerza Armada, no especificó de cuanto. Y, la tercera para crear el Fondo de recompensas dirigido por el Ministerio de Justicia, herramienta que servirá para investigar y perseguir el delito.

Por su parte, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, aseguró que "las piezas de correpondencia entregadas este día a la Asamblea están orientadas para proporcionarles a los miembros del Gabinete de Seguridad las herramientas tanto legales como los recursos económicos necesarios para seguirle haciendo frente a la lucha contra estos terroristas". Agregó que con esas herramientas tendrán una labor "más eficiente".

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que hasta este día se han capturado un apróximado de 2500 personas que están siendo investigadas por actos de terrorismo y que con la aprobación de estas iniciativas se les brindarán mejores tecnologías para la investigación de estos casos.

El diputado Guillermo Gallegos de GANA, dijo conocer las propuestas y que no todas necesariamente son relacionadas con el régimen de excepción, sino que son procedimientos con la Fiscalía que ayudarían mucho con las capturas masivas que se están realizando. "Hay términos y plazos que se vencen y muchas veces por eso quedan en libertad mucho pandilleros", dijo el diputado.

El diputado y jefe de fracción, René Portillo Cuadra, indicó que su partido no apoyaría ninguna iniciativa que violente los derechos fundamentales de los salvadoreños, como la libre circulación. "Los cuatro derechos que se limitan con el régimen de excepción aprobado son suficientes para combatir la delincuencia y en ese sentido las herramientas que tiene el gobierno son suficientes", dijo el parlamentario.

Por su parte, la diputada por el FMLN, Dina Argueta, cuestionó el discurso del gobierno sobre el combate a la delincuencia cuando se niegan a extraditar a líderes de pandillas exigidos por la justicia de Estados Unidos. "Creo que no se puede hacer un uso mediático de este tema, cuando me conviene hablo y cuando no me conviene me callo. Yo creo que esto es importante, porque si se va ser un combate se deben tomar medidas integrales".