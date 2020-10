Presentan acusación contra jefe policial de San Salvador por no actuar contra cierre de relleno sanitario en Nejapa

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes que presentó ante el Juzgado de Paz de Nejapa, una acusación contra el jefe de la Delegación Policial de San Salvador Norte, comisionado Víctor Manuel Herrera, por no tomar acción sobre cierre del relleno sanitario MIDES, por parte de sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram) del 28 de septiembre al 6 de octubre.

La institución lo acusa de Incumplimiento de Deberes, en perjuicio de la Administración Pública, debido al bloqueo que evitó que los camiones con basura recolectada del área metropolitana de San Salvador, pudieran ingresar al relleno de desechos sólidos.

“Las limitaciones al libre tránsito y la puesta en riesgo de la salud pública, provocó que la FGR a través de la Oficina Fiscal de Apopa entregara el día 3 de octubre de este año, dos documentos dirigidos al jefe de la Delegación San Salvador Norte de la Policía Nacional Civil, en los que básicamente le pedía que tomará las medidas de seguridad a fin de evitar que continuara la limitación a la libre circulación”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

La institución aseguró que, luego de realizar investigaciones, determinaron que el cierre fue “sistemático y selectivo”, ya que solo impedía el ingreso a los camiones recolectores de basura de San Salvador, y que a pesar de que constataron presencia policial en la zona, los agentes “no tomaron ninguna acción” para habilitar el paso.

En su momento, el fiscal general Raúl Melara solicitó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, garantizar "de manera permanente" que los camiones con basura pudieran ingresar al relleno.

“La Fiscalía acredita así, la omisión y pasividad del imputado, comisionado Víctor Herrera, al no haber girado las debidas instrucciones para la habilitación total del paso vehicular, pues no tomó en cuenta, entre otras cosas, las previsibles consecuencias medioambientales y de salud que se genera al no recoger oportunamente la basura, especialmente en época lluviosa y en medio de una pandemia”, agregó la FGR.

Desde el pasado domingo, la comuna capitalina decreto nuevamente “estado de emergencia ambiental”, debido a la acumulación de basura en las calles de San Salvador por un segundo cierre del relleno sanitario. A la alcaldía no se le permitía desde el viernes 16 de octubre depositar la basura debido a una deuda con la empresa MIDES. Sin embargo, tras una orden judicial de un tribunal ambiental, este domingo 25 de octubre de abrió nuevamente el depósito.

Según el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, son alrededor de 650 toneladas diarias de basura las que no se recogieron debido al primer cierre del depósito de desechos sólidos. Durante el bloqueo realizado por sindicalistas de Astram, del 28 de septiembre al 6 de octubre, se acumularon 3,000 toneladas de basura en la capital, explicó el edil.

