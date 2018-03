Presentan acusación contra motorista de CAPRES

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer ante el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango el requerimiento fiscal (acusación) en contra de un miembro del Batallón Presidencial acusado de atropellar el sábado a un peatón en el bulevar del Ejército, a la altura de los centros comerciales ubicados en el referido municipio de San Salvador.El imputado es Víctor Manuel Urías, quien es procesado por el delito de homicidio culposo en perjuicio de un hombre, quien hasta la fecha no ha sido identificado por las autoridades.La versión de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que el vehículo placas 640-743, propiedad de Casa Presidencial (CAPRES), atropelló a un indigente que no utilizó la pasarela para trasladarse de lugar, tal como lo reiteró el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Urías huyó de la escena.El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer que el empleado de CAPRES fue capturado en flagrancia, pero no reveló más detalles de la investigación. Una fuente policial informó el sábado que el motorista fue capturado en la autopista Este-Oeste, frente de la colonia Alta Vista, siempre en Soyapango. La audiencia preliminar contra Urías será mañana por la tarde.Actualmente, el jefe del Estado Mayor Presidencia está siendo procesado por fraude procesal, acusado de ordenar el retiro de una camioneta de CAPRES del lugar del accidente en el que murió Mario Alberto García, mientras se conducía en su motocicleta el 1.º de mayo de 2016.