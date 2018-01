Presentan acusación contra supuestos asesinos del hijo del periodista Henry Arana

Los fiscales de la Unidad de Vida de Santa Tecla de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron este lunes 22 de enero por la tarde la acusación formal contra dos pandilleros, quienes son acusados de asesinar a Carlos Darío Herrera Maldonado, hijo del periodista salvadoreño Henry Arana. La acusación fue presentada en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán.

Carlos Darío Herrera Maldonado, de 22 años, hijo del reconocido periodista salvadoreño Henry Arana, fue asesinado la medianoche del martes 27 de septiembre en el pasaje 4 y avenida Jayaque de Ciudad Merliot, en las cercanías del redondel El Platillo, según confirmó Arana a este medio.

Fiscales de la Unidad de Vida de Santa Tecla acusan formalmente ante los tribunales a dos pandilleros por el homicidio de Carlos Darío Herrera Maldonado, hijo del periodista Henry Arana. pic.twitter.com/Xh2TYqwDhB — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 22 de enero de 2018

Arana detalló que pandilleros del sector lo estaban esperando y lo asesinaron cuando iba entrando al pasaje de su vivienda. "No sé si será con problemas con él o porque es mi hijo, porque como ya hay amenazas para los periodistas también, no sabría decir qué razón fue", dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Maldonado iba acompañado de su hija, de cuatro años de edad, quien se encuentra ilesa. "Gracias a Dios a la niña no le pasó nada", manifestó Henry. El periodista aseguró que no habían amenazas en contra de su hijo y que no se trató de un asalto, porque no le robaron nada.

Henry se encuentra actualmente en el hospital, en donde recibe quimioterapias por su padecimiento de cáncer, pero ha dicho que pedirá el alta médica.