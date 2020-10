Presentan amparo a favor de cuñado de "Medio Millón" acusado de evasión de impuestos

Luis Servellón, defensor de Eduardo Ardón Romero (cuñado de José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”), presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un proceso de amparo que busca que se garanticen los derechos constitucionales de Romero acusado de un supuesto delito de evasión fiscal por el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda, a través del director y subdirector de impuestos internos, notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles delitos de evasión de impuestos adjudicados a Romero.

La demanda busca que la Sala garantice los derechos constitucionales del acusado, y que se indique a Fiscalía no iniciar ninguna acción penal en contra de Ardón, ya que según Servellón el Ministerio de Hacienda no ha agotado la vía administrativa para declararlo culpable.

“En este caso se le está pidiendo a la Corte que como medida cautelar le prevenga al fiscal general que no inicie ninguna acción penal mientras no se haya agotado la vía administrativa, mientras no se haya cumplido el requisito de procesabilidad que implica haberlo vencido en un juicio administrativo", dijo Servellón.

Según la parte defensora, los auditores que realizaron la inspección, en el periodo de noviembre a diciembre de 2013, indicaron que habían algunas irregularidades que, según Servellón, podrían ser objeto de una sanción; sin embargo, expresó que no se ha agotado el proceso y que se está informando de un delito de evasión fiscal cuando no se ha determinado la cantidad que supuestamente se ha evadido.