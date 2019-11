Presentan aviso en Fiscalía contra presidente de ARENA por hurto de armamento de Fuerza Armada y estafa agravada

El ministro de la Defensa, Francis Merino, presentó este viernes un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Gustavo López Davidson, por hurto de armamento de la Fuerza Armada y estafa agravada en perjuicio de la misma institución.

Merino explicó que el aviso es por irregularidades en una permuta que el Ministerio de la Defensa firmó con la empresa Centrum S.A. de C.V., propiedad de Davidson.

“Hay prueba documental y testimonial que se pondrán a disposición de la FGR en la medida que ellos nos vayan requiriendo”, aseguró.

Merino dijo que la Fuerza Armada entregó obuses, un tipo de armamento de artillería, valorado en $2 millones de dólares y a cambio recibieron de Centrum “armamento que no funciona”.

“El contrato se firmó en junio de 2013, en junio de 2016 vino ese armamento a El Salvador y a mí en una reunión de comandantes, el comandante de la unidad que tiene ese armamento me dio parte, me informó que eso no funcionaba, entonces así es como se va configurando lo que nosotros estamos denunciando”, dijo el ministro de la Defensa.

La permuta de armas entre la empresa Centrum y @DefensaSV tiene un valor aproximado de $2 millones, según @merino_monroy. "Hice denuncia verbal. Estoy a disposición de entregar toda la documentación y (prueba) testimonial que requieran (@FGR_SV), dijo el ministro. pic.twitter.com/Z3FspSzgSU — LPGJudicial (@LPGJudicial) November 8, 2019

Manifestó que fue informado al respecto en junio de este año cuando tomó posesión del cargo con el inicio del Gobierno de Bukele.

“Era un armamento que incluso ahora que estamos en el Plan Control Territorial tendría una buena aplicación porque era armamento pequeño”, agregó Merino.