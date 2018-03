Presentan ley para tratar la salud mental de los salvadoreños

Lee también

Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud (SNS) presentaron ayer en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de salud mental, con la cual se busca garantizar que la población pueda prevenir trastornos mentales.La iniciativa busca un tratamiento adecuado y la rehabilitación, además que las personas que los padecen no sean estigmatizadas, marginadas, discriminadas; así como que tengan todos los derechos (educación y trabajo) que la ley da.“Esperamos que se apruebe pronto. Hemos venido a la Asamblea Legislativa, que ya está discutiendo un proyecto. Queremos decir, con todo respeto, que utilicen este proyecto de ley como base para la discusión porque está actualizado con los signos de los tiempos, es lo que la OMS está manejando”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar.La Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud (MINSAL) diagnosticó en 2016 aproximadamente 6,600 casos de trastornos mentales.“Las principales patologías que se atienden en el ministerio y que golpean a las poblaciones de toda Centroamérica, Latinoamérica y quizás de todo el mundo son los trastornos de ansiedad, la depresión, consumo perjudicial de alcohol, la psicosis (los trastornos mentales graves). Con la ansiedad y la depresión se asocian también el suicidio, un tema que se ha priorizado porque está afectando a jóvenes”, comentó el médico y psiquiatra Arturo Carranza, encargado de la Unidad de Salud Mental del MINSAL.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental abarca una amplia gama de actividades que están directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental. Es decir, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las afecciones o las enfermedades.La salud mental, reitera la OMS, está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.La Unidad de Salud Mental del MINSAL detalla que en el caso de la ansiedad registraron 446 casos por 100,000 habitantes. Mientras que la tasa de suicidios ronda los 11 por 100,000 habitantes, lo cual reiteraron es el promedio de Centroamérica.Autoridades del MINSAL enfatizaron que años atrás solo existía el Hospital Psiquiátrico, ubicado en Soyapango; pero ahora el Ministerio de Salud cuenta con 14 hospitales y 39 ECOS especializados a lo largo del país, los cuales brindan atención psicológica desde unidades de salud hasta el primer nivel de atención de salud pública.Por su parte, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) brinda atención en 34 unidades médicas, ya que tiene equipos integrados por una enfermera, una trabajadora social, un psiquiatra y un psicólogo. Estos se encuentran en las unidades médicas más grandes del país (Santa Tecla, Ilopango, San Jacinto, Apopa).La ministra de Salud recordó que en El Salvador se cuenta actualmente con “una política y un plan nacional de salud mental para disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidios y los suicidios en sí, propiciarle a la población herramientas físicas y psicológicas para que pueda defender y tener una salud mental que le ayude a desarrollarse en su ciclo de vida”.Milton Escobar, subdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), dijo que entre las principales consultas relacionadas con la salud mental que brinda la institución se encuentran los problemas de ansiedad, la depresión y el consumo de drogas (no solo alcohol y tabaco).“En cuanto a los niveles de hospitalización tenemos el Policlínico Arce en el cual tenemos a los pacientes con trastornos psiquiátricos ya determinados en la fase aguda; pero, también tenemos pacientes en desintoxicación por drogas, particularmente alcohol”, detalló Milton Escobar.